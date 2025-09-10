Đề nghị Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng bảo vệ đê trước đợt lũ

Chiều 10/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có văn bản đề nghị UBND 3 tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng thực hiện các phương án bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 9/9 đến ngày 11/9, trên các sông Thao, sông Lô, sông Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động I đến báo động II, có nơi trên báo động II.

Nhiều khu vực ở xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh ngập nước hồi tháng 8 (Ảnh: Sơn Động).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị 3 tỉnh trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục.

Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng phải tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ đầu.

Ba địa phương báo cáo diễn biến mực nước lũ trên các sông và tình hình đê điều cũng như các sự cố (nếu xảy ra) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo.