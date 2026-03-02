Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra vụ hạ cốt nền đường làm nhà dân cheo leo bên vực

Ngày 2/3, sau khi báo Dân trí phản ánh việc nhiều hộ dân ở xã Tân Lợi lo lắng do nhà mặt tiền chênh lệch cao độ lớn so với mặt đường khi tuyến ĐT 753 được hạ cốt nền, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Nhiều căn nhà nằm bên mép vực sâu sau khi tuyến đường ĐT 753 được hạ cốt nền (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND xã Tân Lợi cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh. Đồng thời, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 753 để xác định nguyên nhân.

Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng có trách nhiệm đề xuất, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý, đảm bảo lối đi cho người dân và an toàn công trình theo quy định pháp luật. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7/3.

Trước đó, người dân xã Tân Lợi phản ánh việc hạ cốt nền tuyến ĐT 753 khiến cao độ mặt đường thấp hơn nền nhà các hộ dân, có nơi chênh lệch 8-9m. Nhiều căn nhà mặt tiền vì vậy rơi vào tình trạng chênh cao so với mặt đường, phía trước xuất hiện vách đất dựng đứng, không có lối đi.

Tuyến đường ĐT 753 được đầu tư mở rộng từ năm 2023 đến nay (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước thực trạng trên, 8 hộ dân đã gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Tân Lợi (Đồng Nai), đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan xem xét, có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống của người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 được UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt vào cuối năm 2023. Tuyến đường dài 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước, gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư.