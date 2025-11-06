Yêu cầu các địa phương chống bão Kalmaegi "sớm hơn, quyết liệt hơn"

Sáng 6/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng các bộ, ngành liên quan yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo về phòng chống bão Kalmaegi "sớm hơn, quyết liệt hơn".

“Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 13 di chuyển nhanh hơn (30km/h), duy trì cường độ mạnh khi đổ bộ vào đất liền. Khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (khu vực Tây Nguyên cũ) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11”, công điện nêu rõ.

Người dân Gia Lai tất bật thu dọn tài sản, chằng chống nhà cửa trước khi bão số 13 đổ bộ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đối với khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (khu vực Tây Nguyên cũ), các địa phương tập trung chỉ đạo ứng phó với bão, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai sáng 6/11 cho biết, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.475 phương tiện tàu thuyền/291.384 lao động tránh trú an toàn. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm.

Từ tối qua đến sáng nay, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa nhỏ, mưa vừa, cục bộ một vài nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Một số trạm mưa lớn hơn như Điền Hương (TP Huế) 45mm, Lâm trường Mùa Xuân (Cần Thơ) 126mm, Hiệp Hưng (Cần Thơ) 69mm, Vĩnh Điền (An Giang) 47mm.

Dự báo ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Ngày 7-8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa 50-100mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt.

Hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).

Về lũ, dự báo ngày 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức báo động 2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên báo động 1.

Ngày 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với các bộ, ngành và các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa về triển khai ứng phó khẩn cấp cơn bão số 13 tại Sở Chỉ huy tiền phương tại tỉnh Gia Lai.