Gia Lai họp bàn công tác ứng phó bão Kalmaegi

Tối 5/11, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp trực tuyến với các điểm cầu trên địa bàn để chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp tham dự và chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông lúc 16h cùng ngày. Trong 3 giờ tới, bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp để ứng phó, phòng chống bão Kalmaegi sắp đổ bộ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đến 18h30 ngày 5/11, toàn tỉnh Gia Lai đã sơ tán 2.337 hộ với 7.097 nhân khẩu. Các địa phương được yêu cầu phải hoàn thành việc di dời số hộ còn lại trước trưa 6/11.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh các xã, phường cần quyết liệt trong việc di dời dân khỏi vùng nguy hiểm; rà soát các vị trí xung yếu, nguy cơ sạt lở để bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó khi sự cố xảy ra.

Đối với hồ, đập, ông Tuấn nhấn mạnh, đơn vị quản lý, vận hành cần chủ động xả lũ sớm, tránh tình trạng hạ du ngập lụt nhưng phía thượng nguồn vẫn tiếp tục xả. Đơn vị nào không chấp hành sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm.

"Tôi yêu cầu vào 5h ngày 6/11, tất cả cán bộ khẩn trương xuống địa bàn để vận động di dời hết số dân còn lại. Đồng thời, cán bộ cũng tham gia vào việc chằng chống cơ quan. Các xã, phường cũng khuyến cáo mọi người không ra đường, trừ các trường hợp cấp bách khi bão đổ bộ", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng cán bộ UBND tỉnh kiểm tra việc ứng phó bão tại Cảng cá Quy Nhơn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng Gia Lai đã có nhiều sáng kiến trong ứng phó thiên tai, đặc biệt là việc chủ động di dời dân đến nơi an toàn và xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết.

Theo Thứ trưởng, bão số 13 có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và không có dấu hiệu suy giảm. Chính vì vậy, các nhà máy thủy điện, hồ thủy lợi khẩn trương xả nước tối đa để chờ đợt mưa bão sắp tới.

Người dân tất bật thu dọn tài sản, chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ (Ảnh: Phạm Hoàng).

"Các xã, phường khẩn trương di dời dân phải hoàn thành trước trưa 6/11 và tuyệt đối cấm người dân ra đường khi bão đổ bộ”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Ghi nhận tại Quy Nhơn tối 5/11, thời tiết bắt đầu nổi gió, không mưa. Người dân và chính quyền các địa phương đã chủ động gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, đồng thời tổ chức sơ tán dân tại các khu vực xung yếu để ứng phó với bão Kalmaegi.