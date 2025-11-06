Bão Kalmaegi sắp đổ bộ, những chuyến bay nào bị ảnh hưởng?

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) đến các sân bay khu vực miền Trung, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác tại nhiều sân bay trong ngày 6/11 và 7/11.

Cụ thể, các chuyến giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Phù Cát (Gia Lai), gồm VN1390, VN1391, VN1394 và VN1395 ngày 6/11 và VN1392, VN1393 ngày 7/11 sẽ bị hủy. Các chuyến VN1622, VN1623 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Phù Cát ngày 6/11 sẽ được điều chỉnh lịch khai thác sớm trước 12h.

Trên chặng bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Chu Lai (Đà Nẵng), các chuyến VN1464, VN1465, VN1468 và VN1469 ngày 6/11 sẽ được khai thác trước 12h. Hãng cũng điều chỉnh lùi giờ cất cánh các chuyến VN1640, VN1641 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Chu Lai sau 10h sáng.

Ngày 6/11, hãng không khai thác các chuyến VN1650, VN1651 trên đường bay giữa sân bay Nội Bài và sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk). Ngày 7/11, các chuyến VN1650, VN1651, VN1660 và VN1661 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sân Nhất và Tuy Hòa sẽ được khai thác sau 12h.

Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh giờ khai thác các chuyến VN1422, VN1423 ngày 6/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Pleiku (Gia Lai) lên trước 12h. Các chuyến VN1614, VN1615 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Pleiku lùi khai thác sang sau 13h.

Các chuyến VN1414, VN1415, VN1910 và VN1911 ngày 6/11 giữa các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ được khai thác sau 11h00. Các chuyến VN1602, VN1603 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Buôn Ma Thuột điều chỉnh lùi giờ cất cánh sau 13h.

Các chuyến VN1548, VN1549, VN1376 và VN1377 ngày 6/11 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Phú Bài (Huế) sẽ được khai thác sau 12h. Các chuyến VN1366, VN1367 ngày 7/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Bài sẽ được khai thác sau 13h.

Hãng hàng không Vasco sẽ không khai thác các chuyến bay 0V8024 và 0V8025 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) trong ngày 6/11.

Hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).

Do việc điều chỉnh lịch khai thác để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay nên hơn 50 chuyến bay khác của hãng trong các ngày 6 và 7/11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong ngày 7/11 đến và đi từ các sân bay miền Trung sẽ được theo dõi, điều chỉnh theo tình hình thời tiết thực tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối với hành khách và chuyến bay.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Tương tự, Vietjet cũng thông báo, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Đà Lạt, Tuy Hoà, Quy Nhơn và Chu Lai phải điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 6/11.

Cụ thể, hãng tạm ngừng khai thác các chuyến VJ729, VJ728 (Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng), VJ362, VJ363 (TPHCM - Đà Lạt - TPHCM), VJ409, VJ410 (Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội), VJ206, VJ207 (TPHCM - Tuy Hoà - TPHCM), VJ433, VJ432 (Hà Nội - Quy Nhơn - Hà Nội), VJ384, VJ385 (TPHCM - Quy Nhơn - TPHCM) và VJ376, VJ377 (TPHCM - Chu Lai - TPHCM).

Ngoài ra, hãng cũng điều chỉnh thời gian khởi hành các chuyến bay VJ715, VJ714 chặng Thanh Hoá - Đà Lạt - Thanh Hoá.

Hãng khuyến nghị hành khách có hành trình đến và đi từ các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hoà, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh và Đồng Hới trong thời gian này nên kiểm tra lịch bay và tình hình thời tiết trước khi di chuyển ra sân bay để chủ động kế hoạch. Một số chuyến bay có thể phải tạm dừng hoặc thay đổi giờ cất cánh do ảnh hưởng của bão.

Theo Cục Hàng không, các sân bay dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão gồm sân bay Đà Nẵng, Chu Lai (Đà Nẵng), Phú Bài (Huế), Liên Khương (Lâm Đồng), Phù Cát, Pleiku (Gia Lai), Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Cam Ranh (Khánh Hòa), Đồng Hới (Quảng Trị).

Cục Hàng không yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ trì, phối hợp kiểm tra các sân bay, hệ thống thông tin liên lạc... xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ.

Các sân bay phải triển khai phương án phòng chống mưa, bão, ngập úng; nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các sân bay đang triển khai thi công (Chu Lai, Phù Cát), Cục Hàng không yêu cầu chủ đầu tư làm việc với các nhà thầu thi công, triển khai ngay công tác ứng phó bão; có phương án dừng thi công theo diễn biến của bão.