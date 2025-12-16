Camera AI có thể ghi hình 360 độ, "soi" vi phạm cách xa tới 700m

Tối 16/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết từ ngày 13/12, Công an Hà Nội chính thức vận hành hệ thống 1.837 camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Theo cảnh sát, hệ thống camera AI không chỉ phát hiện, xử lý vi phạm theo thời gian thực mà còn góp phần điều hành giao thông thông minh, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Một ô tô vi phạm bị camera AI phát hiện (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ngoài ra, hệ thống camera AI được triển khai nhằm phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó trọng tâm là giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả điều hành giao thông. Hệ thống cũng có chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính với hơn 23 nhóm hành vi vi phạm phổ biến.

"Camera AI có khả năng ghi hình 360 độ, nhận diện rõ phương tiện, biển số và hành vi vi phạm ở khoảng cách từ 500 đến 700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, có khả năng tự động đánh giá lưu lượng phương tiện để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao", đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Một trường hợp xe máy vượt đèn đỏ (bìa trái) bị camera AI phát hiện. Qua truy vết dữ liệu, CSGT còn phát hiện tài xế xe máy này từng chở người khác ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Ngọc Tiến).

Nhà chức trách cho biết thêm, với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm sẽ được hệ thống camera AI tự động phát hiện, trích xuất hình ảnh và gửi về trung tâm chỉ huy để rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, dữ liệu từ hệ thống camera AI được lưu trữ trên nhiều máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày. Nhờ đó, mạng lưới camera không chỉ ghi nhận vi phạm theo thời gian thực mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết, kiểm tra và xác định các hành vi, hoạt động của phương tiện đã diễn ra trước đó.

Bên trong Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội (ở số 54 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội) (Ảnh: Trần Thanh).

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, điều khiển phương tiện đi đúng phần đường, làn đường quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.