Camera AI truy vết, giúp tìm ông lão đi lạc ở Hà Nội

Tối 16/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, các lực lượng chức năng vừa tìm thấy một ông lão 78 tuổi bị đi lạc trở về với gia đình an toàn.

Theo cảnh sát, chiều 15/12, ông Đ.V.T. (78 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân), đi tập thể dục từ 15h30, nhưng đến 18h cùng ngày gia đình không thấy ông T. trở về. Đến 20h15 cùng ngày, gia đình đã đến Công an phường Thanh Xuân trình báo sự việc.

Hình ảnh ông T. đi lạc được camera AI ghi lại (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Xuân đã cử cán bộ phối hợp với Phòng CSGT Hà Nội tổ chức rà soát, truy vết hình ảnh từ hệ thống camera AI theo hướng di chuyển của ông T., do người nhà cung cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội, trong đêm 15/12, Thiếu tá Nguyễn Tá Khanh, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã phối hợp với công an phường và gia đình rà soát camera AI, thu được các hình ảnh ông T. di chuyển dọc tuyến đường Nguyễn Tuân theo hướng khu vực Công viên Thanh Xuân và trên nhiều tuyến phố.

Cảnh sát trích xuất hình ảnh từ camera AI để giúp tìm kiếm ông T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ những hình ảnh đó, Công an phường Thanh Xuân và gia đình đã tổng hợp đặc điểm nhận dạng, đăng tải thông tin tìm kiếm cụ T. trên các trang mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Theo cảnh sát, đến gần 3h ngày 16/12, một người dân trong quá trình tham gia giao thông đã phát hiện ông T. trong tình trạng hạ đường huyết, có dấu hiệu bị ngất tại khu vực quận Cầu Giấy (cũ), nên đã nhanh chóng đưa ông trở về gia đình an toàn.

Sau sự việc, chị P.T.P., con dâu ông T., đại diện gia đình đã viết thư, gửi lời cảm ơn tới Phòng CSGT Hà Nội, Công an phường Thanh Xuân và đặc biệt là người dân đã quan tâm, hỗ trợ, giúp gia đình sớm tìm được người thân.