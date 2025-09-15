Khoảnh khắc xe limousine tông thẳng vào đuôi xe tưới cây trên cao tốc

Liên quan tới vụ tai nạn khiến 8 người bị thương trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSGT đã thu thập được hình ảnh camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại toàn bộ sự việc.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đức Văn).

Theo hình ảnh của ô tô bán tải mang BKS 98C-270.xx, lúc 9h18 ngày 15/9, tại km122 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua tỉnh Ninh Bình), ô tô limousine BKS 29E-127.xx đi ở làn số 1 (sát dải phân cách giữa). Lúc này, có một xe tưới cây mang biển số 51C-357.xx đi phía trước, có bật đèn cảnh báo trên nóc.

Chiếc xe khách bị lao ra khỏi đường cao tốc, vỡ kính đầu xe (Ảnh: Đức Văn).

Ô tô limousine sau đó đã đâm thẳng vào đuôi xe tưới cây, lật nghiêng ra đường; đúng lúc này ô tô khách màu xanh BKS 29K-043.xx lao từ phía sau tới, đâm vào chiếc xe limousine rồi lao ra khỏi đường cao tốc. Tiếp đó, ô tô bán tải BKS 98C-270.xx tiếp tục đâm vào ô tô limousine.

Khoảnh khắc xe limousine tông thẳng vào xe tưới cây trên cao tốc (Video: Phạm Huy).

Theo lãnh đạo C08, thông tin ban đầu vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng. Xe limousine bẹp rúm, lật nghiêng trên cao tốc.