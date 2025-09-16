Vụ 4 ô tô đâm nhau trên cao tốc: Xe tưới cây di chuyển ở làn 1 có hợp lý?

Sáng 15/9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người bị thương. Chiếc ô tô limousine mang BKS 29E-127.xx đi ở làn số 1 (sát dải phân cách giữa) đã đâm trúng một xe tưới cây đi phía trước, có bật đèn cảnh báo trên nóc. Một xe khách không kịp tránh vụ va chạm, đã lao sang lề đường, hư hỏng nặng. Một xe bán tải màu cam cũng va vào chiếc limousine, móp méo phần đầu.

Xe chuyên dụng đi vào đường cao tốc cần đặt cảnh báo từ xa

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết sẽ kiến nghị các đơn vị chức năng xem xét xe bồn tưới cây có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định hay không. Cục cũng đề xuất không nên trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc.

Theo TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các ô tô lưu thông trên cao tốc phải đảm bảo các yêu cầu cần thiết, đúng quy định của pháp luật và phải đi trên tốc độ tối thiểu.

Trong đó, tốc độ quy định tối thiểu thấp nhất của một số cao tốc là 60km, cao hơn có thể đến 80-90km/h.

Do đó TS Khương Kim Tạo cho rằng các xe bồn, xe tưới cây, xe sửa chữa chuyên dụng,... mà đi vào cao tốc có tốc độ thấp hơn tốc độ tối thiểu cần phải lắp đặt hệ thống cảnh báo từ xa để các xe lưu thông phía sau sớm phát hiện.

Cụ thể các xe này cần lắp mũi tên cảnh báo cỡ lớn ở trên nóc xe để các xe phía sau tiện quan sát.

Ông cũng đề nghị tổ chức lại việc tưới cây, sửa chữa,... vào ban đêm do lượng phương tiện lưu thông ít và hệ thống biển báo, đèn tín hiệu sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đức Văn).

"Để đảm bảo an toàn chúng ta cần phải đặt thêm đèn mũi tên nhấp nháy trên các xe bồn, xe sửa chữa,... để các xe phía sau phát hiện sớm, tránh gây ra tai nạn.

Đảm bảo an toàn hơn nữa khi có các xe chuyên dụng làm việc có thể chặn hẳn làn số 1 của cao tốc, để các phương tiện di chuyển ở làn 2 hoặc làn 3. Sau khi xe chuyên dụng đi được vài km các phương tiện lưu thông trở lại bình thường và tiếp tục lặp lại quy trình an toàn như vậy", chuyên gia Khương Kim Tạo nói.

"Xe đi vào cao tốc mất tiền, phải đảm bảo an toàn tối đa"

Ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội, hoàn toàn đồng ý với kiến nghị sắp tới của Cục Cảnh sát giao thông về việc xem xét xe bồn tưới cây ở làn số 1 trên cao tốc có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định của pháp luật hay không?

Ông phân tích, tại làn 1 của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ô tô được lưu thông với tốc độ 120km/h.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe limousine chạy ở tốc độ hơn 90km, đúng làn đường.

"Tai nạn xảy ra vào khoảng 9h20 là cao điểm các xe lưu thông. Do đó, việc tuân thủ về bảo trì, duy tu, sửa chữa, tưới cây,... trên đường cao tốc có đúng quy định hay không các đơn vị chức năng cần phải làm rõ", Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội đặt vấn đề.

Ông gợi ý, nhiều xe chở rác, xe bồn tưới cây trên địa bàn Hà Nội đã lắp thêm biển cảnh báo hình mũi tên có đèn nhấp nháy để các xe phía sau dễ quan sát. Các phương tiện chuyên dụng khác cũng nên áp dụng biện pháp cảnh báo an toàn này.

Hình ảnh vụ tai nạn ghi nhận từ camera hành trình của chiếc xe bán tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo ông Đỗ Văn Bằng, các xe lưu thông trên cao tốc phải trả phí nên tất cả các điều kiện như mặt đường, hệ thống biển báo... phải đảm bảo an toàn tối đa.

Do đó ông kiến nghị quá trình điều tra, làm rõ vụ việc, các cơ quan chức năng cần xem xét mọi yếu tố chứ không chỉ "đổ lỗi" cho tài xế xe limousine.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội không phản đối ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông về việc không trồng cây xanh ở làn phân cách cứng giữa đường cao tốc. Song ông cũng cho rằng, cây xanh trồng ở làn giữa đường cao tốc có tác dụng hạn chế ánh sáng của các phương tiện ở làn ngược lại.

"Dùng cây xanh rất thích hợp với môi trường, thay thế cho hệ thống lan can chắn bằng nhựa vì hiệu quả không lớn, dễ xảy ra trộm cắp. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng trồng cây xanh ở làn giữa của cao tốc nhưng phải cắt tỉa, chăm sóc thường xuyên để đảm bảo an toàn", ông Đỗ Văn Bằng nêu quan điểm.

Cùng chung quan điểm, TS Khương Kim Tạo đánh giá, cây xanh trồng ở dải phân cách giữa cao tốc mang yếu tố thẩm mỹ, giảm ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả cao trong việc hạn chế ánh sáng ở chiều ngược lại.

Song ông cho rằng chỉ trồng cây xanh ở những dải phân cách có độ rộng lớn, đảm bảo an toàn, không gây hạn chế tầm nhìn, quan sát của tài xế và thuận tiện cho việc chăm sóc, cắt tỉa.