Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, rét đậm bao trùm miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 18/11, khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 19h ngày 18/11, có nơi trên 240mm như: trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 440mm, trạm Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 366mm, trạm Hồ Quang Hiển (Gia Lai) 246.8mm...

Dự báo từ ngày 19 đến 20/11, khu vực Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Rét đậm bao trùm miền Bắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Khu vực Huế và phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa 30-70mm, cục bộ trên 150mm.

Đêm 20 và ngày 21/11, khu vực Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dự báo thời tiết ngày 19/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Lai Châu - Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây; phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C; phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 21-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.