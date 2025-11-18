Kích hoạt kịch bản sơ tán gần 29.000 dân để tránh lũ

Tại cuộc họp khẩn ứng phó mưa lớn trưa 18/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề xuất kích hoạt kịch bản ứng phó lũ tại 51 xã, phường khu vực phía Đông.

Tỉnh Gia Lai đặt kịch bản lũ 3.1 (mực nước các sông từ mức báo động 3 cộng 1m đến dưới lũ lịch sử) đối với 58 xã, phường phía Đông tỉnh này.

Nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập lụt do mưa lớn (Ảnh: Doãn Công).

Các địa phương phải kiên quyết sơ tán triệt để người dân (kể cả thực hiện cưỡng chế) khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông, suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao. Việc sơ tán bắt đầu từ 15h đến 19h cùng ngày phải hoàn thành.

Theo kịch bản trên, có 51 xã, phường với 8.498/28.987 nhân khẩu, trong đó 7.957 hộ/28.169 nhân khẩu sơ tán xen ghép và 540 hộ/816 nhân khẩu sơ tán tập trung.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ 17 đến 18/11, khu vực phía Đông tỉnh này xuất hiện mưa lớn diện rộng, nước dâng nhanh tại các hồ chứa, sông suối và khu dân cư.

Người dân phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai chủ động kê cao tài sản để tránh thiệt hại (Ảnh: Doãn Công).

Lũ lên ở hạ lưu sông Hà Thanh, sông Kôn khiến nhiều xã, phường như Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc… bị ngập sâu, chia cắt, nhiều khu vực buộc phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Cơ quan này cũng dự báo, từ 18 đến 20/11, phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa đến rất to, có nơi lên đến 300mm, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng thấp trũng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngày 18/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”.

Hồ Định Bình (Gia Lai) điều tiết nước về hạ lưu (Ảnh: Công Sơn).

Công điện nhấn mạnh yêu cầu kích hoạt đầy đủ các phương án ứng phó mưa lũ, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, nhất là quanh núi Bà Hỏa, Hòn Chà, Gành… Trong quá trình sơ tán, các địa phương phải bố trí lực lượng hỗ trợ, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm tập trung an toàn.

Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Gia Lai được điều động xuống cơ sở để hỗ trợ di dời người dân, tiếp cận các điểm bị cô lập, triển khai cứu trợ khẩn cấp.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường chủ động ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sạt lở. Để bảo đảm an toàn, hơn 26.600 học sinh tại 38 trường ở khu vực phía Đông được nghỉ học.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đến ngày 18/11, khu vực phía Đông có 164 hồ chứa, trong đó 33 hồ đầy nước, 47 hồ đang xả tràn. Khu vực phía Tây có 119 hồ, với 77 hồ đầy và 83 hồ xả tràn. Một số hồ lớn tiếp tục điều tiết để giảm ngập cho vùng hạ du.

Video: Doãn Công