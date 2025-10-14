Xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình lúc 15h

Trưa ngày 14/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện lệnh cho Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 15h hôm nay.

Việc xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình do sáng 14/10 ghi nhận mực nước thượng lưu hồ ở cao trình 116,40m, mực nước hạ lưu 9,78m, lưu lượng về hồ 3.457m3/s và tổng lưu lượng về hạ du khoảng 1.177m3/s.

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ lúc 15h hôm nay (Ảnh: Đàm Quang).

Công ty Thủy điện Hòa Bình có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng và hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình đề nghị thông báo tới các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông biết việc xả lũ nêu trên để phòng tránh.

Dự báo khu vực có mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết từ sáng 14/10 đến hết ngày 15/10 khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 130mm.

Khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 14/10, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa dông ở các khu vực này kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan này dự báo, ngày và đêm 14/10 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Bắc Ninh còn gần 1.600 nhà bị ngập nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Thống kê đến sáng 14/10 cho thấy bão số 11 và mưa lũ sau bão gây ra 83 sự cố đê. Các địa phương đã xử lý từ giờ đầu, còn một số sự cố về thẩm lậu, rò rỉ nước đang tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, 3.188 nhà đang bị ngập nước (Bắc Ninh 1.587 nhà, Hà Nội 1.503 nhà và Phú Thọ 98 nhà), giảm 9.046 nhà so với thống kê sáng 13/10 (Bắc Ninh giảm 8.486 nhà, Hà Nội giảm 658 nhà; Phú Thọ mới báo cáo 98 nhà bị ngập sau khi rà soát).

“Cơ bản các khu vực hết ngập được cấp nước qua hệ thống cung cấp nước sạch hoặc sử dụng nước giếng khoan, nước sông cho việc dọn dẹp, vệ sinh. Riêng một số xã, phường khu vực ven thành phố Thái Nguyên cũ chưa được cấp”, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.