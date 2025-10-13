Tối 13/10, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2025 (13/10).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định việc tổ chức sự kiện ở Đại học Sư phạm không ngẫu nhiên, mà mang một tuyên ngôn mạnh mẽ: Giáo dục không chỉ là nền tảng của tri thức, mà còn là nền tảng của sự kiên cường trước thiên tai.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại lễ mít tinh (Ảnh: Thế Kha).

“Ngay thời điểm này, nhiều đồng bào tại các tỉnh, thành miền Bắc vẫn đang phải oằn mình gánh chịu những vết thương sâu sắc từ lũ lụt sau bão. Chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng, 4 cơn bão liên tiếp trút xuống những trận mưa cực lớn, gây lũ vượt lịch sử, nhấn chìm nhà cửa, đồng ruộng, xói mòn hoa màu. Những hình ảnh ấy chắc hẳn đều khiến chúng ta cảm thấy xót xa, đau lòng. Nhưng chúng ta không chịu khuất phục”, Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.

Ông Hiệp nói lịch sử dân tộc Việt Nam đã dạy chúng ta bài học quý giá về sức mạnh của sự chủ động và tinh thần đoàn kết.

Ngoài ra, trong những ngày gần đây, Việt Nam đang đón nhận những nghĩa cử cao đẹp từ bạn bè quốc tế, từ những chuyến hàng cứu trợ kịp thời từ Nhật Bản, Australia và nhiều quốc gia khác.

“Chúng ta trân trọng và biết ơn sâu sắc những tấm lòng ấy, vì đó là minh chứng sống động nhất cho tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Bởi vậy, tối nay, tôi muốn chia sẻ sự quan tâm đặc biệt nhất đến những người đang nắm giữ chìa khóa của tương lai, các bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - những nhà giáo tương lai của đất nước”, ông Hiệp nói.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến tiếp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Ngọc Hà).

Ông Hiệp nhận định sinh viên không chỉ là người đi học, mà chính là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất.

“Hãy hình dung, một bài giảng nhỏ lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai có thể cứu một mạng người. Một buổi ngoại khóa về kỹ năng sinh tồn có thể kiến tạo sự bình tĩnh trong cơn hoạn nạn. Một câu chuyện ấm lòng về sự hồi sinh sau bão có thể thắp sáng niềm tin vào tương lai. Các bạn chính là cầu nối sống động nhất giữa tri thức hàn lâm và cuộc sống, giữa giảng đường hôm nay và cộng đồng ngày mai”, ông Hiệp chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi sinh viên sư phạm sử dụng nhiệt huyết và trí tuệ của tuổi trẻ để gieo trồng hạt giống của sự kiên cường vào trái tim thế hệ mai sau.

“Hãy viết nên câu chuyện về một Việt Nam chủ động, an toàn và bất khuất”, ông Hiệp kỳ vọng.

Quyền Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam, ông Ziad Nabulsi, nói thực tế tại địa phương vừa xảy ra thiên tai, lũ lụt thật đau lòng.

“Nhà cửa bị phá hủy, trường học và trung tâm y tế bị hư hại, và sinh kế bị mất. Nhưng ảnh hưởng của thiên tai còn vượt xa điều này: Trẻ em không có nước sạch, dinh dưỡng đầy đủ, mất đi cơ hội học tập hoặc được bảo vệ. Sẽ mất nhiều thời gian để xây dựng lại cuộc sống và khôi phục các dịch vụ thiết yếu trên tất cả các lĩnh vực”, ông Ziad Nabulsi nói.

Mưa lớn sau bão số 11 đã nhấn chìm nhiều khu vực ở tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Thành Đông).

“Khi bạn tốt nghiệp, những bài học bạn dạy sẽ vượt xa sách giáo khoa. Nếu mỗi giáo viên giúp mọi trẻ em học cách giữ an toàn trong bão, lụt hoặc nắng nóng, chúng ta sẽ xây dựng một thế hệ không chỉ có thông tin mà còn kiên cường. Đầu tư vào giáo dục là khoản đầu tư bền vững nhất mà chúng ta có thể thực hiện để chống lại biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai”, ông Ziad Nabulsi nói với sinh viên sư phạm.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khẳng định cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này ngày càng phát triển.