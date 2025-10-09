Mở thêm một cửa xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang vào lúc 19h

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hồ thủy điện Tuyên Quang đã mở một cửa xả lũ lúc 13h ngày 9/10. Tuy nhiên, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang vào thời gian này ở cao trình 119,61m, mực nước hạ lưu 52,30m, lưu lượng về hồ 2.283m3/s, tổng lưu lượng về hạ du là 1.835m3/s.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo mở tiếp một cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào lúc 19h hôm nay.

Hồ thủy điện Tuyên Quang được yêu cầu mở 2 cửa xả lũ trong ngày 9/10 (Ảnh: VOV).

Công ty thủy điện Tuyên Quang có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ và kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có văn bản đề nghị UBND các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và TP Hà Nội thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, các bến đò ngang, đò dọc biết thông tin xả lũ nêu trên để có biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn.