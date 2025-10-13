Việt Nam tiếp nhận đợt hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho vùng lũ lụt

Chiều 13/10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Bắc Ninh.

Đây là đợt hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho các địa phương của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai do cơn bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) gây ra thời gian vừa qua.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến tiếp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp (Ảnh: Ngọc Hà).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai được giao làm đầu mối điều phối, chia sẻ thông tin, kết nối giữa các nhà tài trợ và chính quyền địa phương các tỉnh bị ảnh hưởng.

Hàng viện trợ bao gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng.

Sau khi tiếp nhận, lô hàng sẽ được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng 14/10 để địa phương cấp phát cho người dân.

Tại buổi lễ giao nhận hàng viện trợ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt là tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chính phủ Nhật Bản với các chương trình viện trợ của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường hơn nữa năng lực phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bày tỏ cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của Chính phủ và người dân Nhật Bản.

Ông Tiến khẳng định cơ quan này sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ cho tỉnh Bắc Ninh để địa phương chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đây là đợt hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên gửi tới các địa phương của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai sau bão số 10 và bão số 11 (Ảnh: Ngọc Hà).

Bên cạnh đợt hàng của Nhật Bản, ngày hôm nay Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai dự kiến sẽ tiếp nhận hàng cứu trợ từ Chính phủ Australia, Nga, Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo (Trung tâm AHA) và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Các nguồn cứu trợ bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, đồ dùng nhà bếp, sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa, thiết bị lọc nước, vệ sinh cá nhân và cả tiền mặt để hỗ trợ các địa phương.

Hàng cứu trợ sẽ được phân bổ tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong thời gian qua, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh…

Tính đến ngày 13/10, 6.670 ngôi nhà ở Hà Nội và Bắc Ninh vẫn đang bị ngập nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo thống kê đến 17h ngày 13/10, mưa lũ vẫn đang khiến 6.670 ngôi nhà bị ngập nước (Bắc Ninh có 5.167 nhà và Hà Nội có 1.503 nhà). Hiện còn gần 25.500 khách hàng ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng mất điện.

Mưa lũ gây thiệt hại cho các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh ước tính trên 8.720 tỷ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng). Số liệu này không thay đổi so với thống kê ngày 12/10.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát và tổng hợp công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.