Vụ lật xe chở đoàn từ thiện: Thân nhân bàng hoàng, thấp thỏm chờ đợi

Như Dân trí đã thông tin, lúc 7h40 ngày 27/12, tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn từ thiện gồm 18 người (cả lái xe) di chuyển từ Hà Nội bị va vào hộ lan đường dẫn đến bị lật khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Sau khi được cấp cứu ban đầu, những người bị thương được chuyển về Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai, một người được phẫu thuật tại Bệnh viện ở Lào Cai.

21h, người nhà các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe chở đoàn từ thiện đứng thành từng nhóm phía ngoài khu vực cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức.

Nghe tin dữ, nhiều người vội vã xách vali lên Thủ đô, chưa kịp tìm chỗ ở.

Hướng ánh mắt về cửa kính là lối dẫn vào khu vực cấp cứu, các thân nhân đều chung tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Mỗi lần có người bước ra, họ nhen nhóm hy vọng, mong nhận được thêm thông tin về tình hình của người thân bên trong.

Người nhà thấp thỏm chờ đợi thông tin (Ảnh: Trần Thành Công).

Đứng cạnh con dốc dẫn xuống khu vực Cấp cứu, chị H. - em gái của nạn nhân N.H. - đỏ hoe mắt, chốc lát cô lại nhắn tin cho người thân ở nhà để chia sẻ tình hình.

Nhận được tin chị gái bị tai nạn lúc 14h, chị H. được anh rể nhờ sang trông các cháu, không nghĩ vụ việc nghiêm trọng như vậy. Thấy tên người nhà bị thương trên chuyến xe gặp nạn, cả gia đình hốt hoảng.

"Tôi không biết chị gái đi từ thiện, thường lên đến nơi chị sẽ báo về do xe di chuyển ban đêm. Từ lúc chị được chuyển từ Lào Cai về Hà Nội, gia đình chưa được gặp, chỉ có chồng túc trực bên trong. Người thân đang chờ kết quả chụp chiếu mới có thể yên tâm được", chị H. bày tỏ.

Một đồng nghiệp cũ của nạn nhân N.H. cho biết, sau khi gặp tai nạn, cô vẫn cầm điện thoại, gọi về thông báo với giọng nói rõ ràng: "Em không sao cả".

Người thím của nạn nhân N.H. chia sẻ thêm, bản thân ít cập nhật tin tức nên không biết có vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Gần 19h, bố của cháu gái gọi điện thông báo, bà bàng hoàng, lập tức đón xe vào Bệnh viện Việt Đức chờ đợi.

"Gia đình vừa đến nơi thì xe cấp cứu tới bệnh viện, nhìn thấy tay của cháu gái bị thương phải băng bó nhưng đầu óc minh mẫn, tôi phần nào an tâm. Trong hoạn nạn như vậy cũng là may mắn rồi", bà nói.

Người phụ nữ cho biết, trong hoàn cảnh như thế này, bà không muốn về nhà, sẵn sàng đứng chờ đợi thêm. Khi biết chính xác sức khỏe của N.H., gia đình mới có thể yên tâm.

Đứng bên cạnh, anh trai của nạn nhân K. chưa hết lo âu về tình hình sức khoẻ của em gái. Đọc được thông tin về sự việc và tên em gái trong danh sách bị nạn, gia đình đứng ngồi không yên nên di chuyển ngay về Hà Nội.

Đến bệnh viện, anh tiếp tục chờ đợi vì chưa được gặp em. Người này từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết vì chưa biết cụ thể tình hình sức khoẻ của nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh V. - người đứng ra nhận hàng quyên góp của nhóm từ thiện vừa gặp nạn - cho biết, anh không biết về số lượng thành viên cũng như hoạt động của nhóm. Nhà của anh rộng rãi nên thường cho các nhóm từ thiện tập kết đồ đạc trước khi chuyển đi.

"Ít hôm trước, có 2 xe đã chở đồ lên điểm trường trước, sau đó đoàn từ thiện đi sau, hoàn toàn không biết gì nhiều hơn", anh V. nói.

Bệnh nhân H.N.A (24 tuổi, Hà Nội) được bác sĩ theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương cổ chân trái (Ảnh: Bệnh viện Việt Đức).

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, khoảng 18h ngày 27/12, bệnh viện đã kịp thời tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm Trường Tà Ghênh (Trường Mầm non Họa Mi) ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, bệnh viện tiếp nhận 7 bệnh nhân. Các nạn nhân được thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và xử trí cấp cứu kịp thời. Công tác cấp cứu và theo dõi điều trị đang tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Các nạn nhân đa phần bị đa chấn thương, trong đó nhiều trường hợp chấn thương sọ não, cần theo dõi điều trị chặt chẽ. Trong đó, 5 bệnh nhân là ở Hà Nội, một bệnh nhân ở Đắk Lắk, một bệnh nhân ở Bắc Ninh.