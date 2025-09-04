Fica Fica DTiNews DTiNews
Ninh Bình:

4 ô tô tông nhau, xe con bẹp rúm, tài xế tử vong

Đức Văn
(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đang làm rõ vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô tại đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến một người tử vong vào tối 3/9.

Ngày 4/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, khoảng 21h10 ngày 3/9, tại đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn chạy qua địa bàn xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, khiến một người tử vong, một người bị thương.

4 ô tô tông nhau, xe con bẹp rúm, tài xế tử vong - 1

Chiếc ô tô con nằm bẹp rúm sau vụ tai nạn (Ảnh: Hưng Đỗ).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, tại ngã tư có đèn giao thông, hướng cầu Thái Hà - Liêm Tuyền, xảy ra vụ tai nạn giữa 4 ô tô, gồm 3 xe tải và một ô tô con. Trong đó, ô tô con bị kẹp ở giữa 2 xe tải khiến 3 người mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Bình, đã đến hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

4 ô tô tông nhau, xe con bẹp rúm, tài xế tử vong - 2

Cán bộ, chiến sỹ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong ô tô con ra ngoài (Ảnh: Hưng Đỗ).

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động một xe chuyên dụng cùng 8 cán bộ chiến sỹ, 1 xe cẩu, 2 máy xúc để nâng, kéo ô tô con bị mắc kẹt ra ngoài.

Sau khoảng hơn 30 phút, lực lượng cứu hộ đã cứu được 2 người còn sống trong ô tô con, tài xế ô tô con đã tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đ.T.Đ., quê ở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.