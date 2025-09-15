Xe limousine bẹp rúm trên cao tốc, 8 người bị thương

Khoảng 9h30 ngày 15/9, xe limousine BKS 29E-127.xx di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khi đi tới đoạn gần nút giao Phú Thứ thì xảy ra va chạm với một xe tưới cây.

Tại hiện trường chiếc xe limousine bẹp rúm, lật nghiêng; một xe bán tải hư hỏng nhẹ phần đầu (Ảnh: Đức Văn).

Nhân chứng cho biết, vụ va chạm còn khiến một tài xế xe khách bị mất lái, xe khách lao ra khỏi đường cao tốc; còn chiếc xe limousine thì bị lật nghiêng, bẹp rúm, một số nạn nhân bị thương được đưa ra sát dải phân cách giữa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn xảy ra giữa 4 ô tô: xe limousine, xe khách, xe tưới cây và một ô tô bán tải.

Thời điểm xảy ra va chạm, xe limousine đâm vào đuôi xe tưới cây trên cao tốc, sau đó một xe khách lao tới va vào xe limousine rồi lao ra khỏi đường cao tốc, một chiếc xe bán tải sau đó đi phía sau lao vào xe limousine.

Chiếc xe khách bị lao ra khỏi đường cao tốc, vỡ kính đầu xe (Ảnh: Đức Văn).

Sau khi nhận được thông tin, Đội 3 Cục CSGT đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo cảnh sát, qua xác định ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, chưa ghi nhận người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Ghi nhận lúc 11h ngày 15/9, Cục CSGT đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Giao thông đoạn xảy ra vụ tai nạn vẫn đang ùn ứ nhẹ.