Người hùng cứu sống 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Tối 21/2, chiếc tàu chở 22 hành khách cùng 1 lái tàu di chuyển trên hồ Thác Bà bất ngờ xảy ra va chạm với một phà chở đá, khiến tàu khách bị chìm, 17 người thoát nạn, còn 6 người mất tích.

Toàn cảnh khu vực chìm tàu ở hồ Thác Bà khiến 1 người chết và 5 người mất tích (Ảnh: Trần Thanh).

Trong thời khắc sinh tử đó, có một người đàn ông 47 tuổi đã không quản ngại nguy hiểm, lao mình ra giữa dòng nước sâu và cứu được 6 người lên bờ an toàn. Người hùng đó chính là ông Hà Ngọc Sơn (SN 1979, ở thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai).

Người hùng Hà Ngọc Sơn đã dũng cảm cứu 6 người thoát nạn trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà tối 21/2 (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Sơn cho biết tới thời điểm hiện tại bản thân ông vẫn đang cảm thấy rất tiếc vì đã không thể tìm kiếm, cứu nạn thêm các nạn nhân khác trong vụ việc.

“Khoảng 19h ngày 21/2, khi tôi đang nấu thức ăn cho đàn gia súc trên đảo, bất ngờ nghe thấy một tiếng ầm rất lớn, rồi tự nhiên im bặt. Chiếc tàu đá lúc trước còn ga lớn, sau đó nhỏ dần… Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã phi thuyền ra địa điểm xảy ra sự việc để xem xét”, ông Sơn kể.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Sơn tiếp tục hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong ngày 22/2 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ông Sơn, từ lán trại của ông đến điểm xảy ra tai nạn cách khoảng 400m, khi đứng trên đảo, không thể quan sát được sự việc bởi khi đó trời đã tối. Không kịp suy tính, người đàn ông này cầm theo đèn pin, chạy vội ra ven đồi soi xuống mặt nước. Trong ánh sáng chập chờn, ông nghe rõ tiếng người kêu cứu trên mặt hồ sâu lạnh.

Khi ông Sơn tới nơi, chiếc phà chở đá đã lùi ra xa khoảng 50m. Trên mặt nước, người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn vào nhau.

Dưới ánh đèn pin, ông Sơn thấy một người phụ nữ ôm chặt hai đứa trẻ trong nách, cả ba đã uống nước, gục xuống. Gần đó là một cháu gái hai tay đang chới với giữa dòng nước. Một người đàn ông khác ôm con, cố bám víu giữa dòng nước hiểm.

Toàn cảnh hiện trường vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà (Video: Trần Thanh).

“Lúc ấy, tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết kéo được ai lên thuyền là kéo. Khi ấy tôi đã hô hào nhưng chỉ tìm thấy và cứu được 6 nạn nhân rồi đưa họ lên bờ. Sau đó ông Sơn đã liên hệ chính quyền địa phương nhờ báo công an xã, khoanh vùng hiện trường bằng cách thả neo để lực lượng cứu hộ xác định vị trí.

Hơn một giờ sau, người dân và lực lượng chức năng tiếp cận được khu vực hiện trường.

Khi được hỏi về việc cứu người trong thời khắc sinh tử, ông Sơn khiêm tốn chia sẻ "nếu ai trong hoàn cảnh đó sẽ làm như tôi mà thôi". Giữa ranh giới sinh tử ấy, ông Sơn đã dũng cảm, cứu 6 mạng người từ lòng hồ nước lạnh lên bờ an toàn.