Vụ gia đình 7 người gặp tai nạn chìm đò: Tang thương giữa ngày Tết

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Bích Hà (SN 1990, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) chìm trong tang thương.

Không còn tiếng cười trẻ thơ, không còn không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân, trong nhà là những bàn thờ lập vội, khói hương nghi ngút, những ánh mắt đẫm lệ, đỏ hoe của người thân, xóm giềng đến chia buồn cùng gia tang.

Bàn thờ cháu bé xấu số trong vụ chìm đò (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Vụ tai nạn chìm đò xảy ra vào trưa 19/2 đã cướp đi sinh mạng 2 con gái cùng bố, mẹ chồng của chị Hà, để lại nỗi đau, mất mát quá lớn cho người phụ nữ và gia đình.

Theo thông tin từ UBND xã Tuyên Bình, trưa 19/2, chị Hà cùng 4 người con (2 trai, 2 gái) và bố, mẹ chồng dùng đò máy đi chúc Tết người thân.

Đến giữa dòng Gianh, con đò bất ngờ bị chìm, cả gia đình rơi xuống sông. Chị Hà cùng 2 người con trai may mắn được cứu sống. Mẹ chồng và con gái út mới 3 tuổi của chị Hà dù được người dân đưa lên bờ nhưng không qua khỏi.

Bố chồng chị Hà là ông N.V.T. (SN 1958) và con gái lớn của chị là cháu N.D.C. (SN 2012) mất tích sau sự cố chìm đò. Đến chiều 20/2, thi thể các nạn nhân được tìm thấy và đưa về nhà để lo hậu sự.

Trước đó, hình ảnh chị Hà cầm theo bó hương nghi ngút khói, được đội thiện nguyện chở bằng thuyền đi dọc sông Gianh, tiếng gọi đến khản giọng “con ơi về với mẹ” của chị khiến người chứng kiến không cầm được nước mắt.

“Như lời Hà kể lại, khi con đò ra giữa dòng thì chết máy. Bố chồng của Hà cố gắng sửa chữa, một lúc sau máy bất ngờ rồ ga, con đò quay ngang rồi chìm, 7 người rơi xuống sông”, ông Hoàng Quốc Việt, một người thân của chị Hà chia sẻ.

Chính quyền xã Tuyên Bình động viên gia đình người gặp nạn trong vụ chìm đò (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Thời điểm gia đình chị Hà gặp nạn, ông Cao Hữu Tình (SN 1978, trú tại thôn Trường Long, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) là người đầu tiên phát hiện sự việc.

Thời điểm ấy, ông Tình và con trai đang lái đò ngược dòng sông Gianh thì nhìn thấy một số người chới với giữa dòng nên vội tiếp cận, ứng cứu. Ông Tình chỉ kịp cứu sống chị Hà và 2 con trai. Những người còn lại chết và mất tích, con đò của gia đình chị Hà cũng chìm sâu xuống lòng sông.

Ông Nguyễn Văn Thiền, Trưởng thôn Tân Hóa, cho biết gia đình chị Hà đều làm nông, cuộc sống nhiều khó khăn. Thời điểm chị Hà và gia đình gặp nạn, người chồng là anh Nguyễn Văn Lương (SN 1988) đang chăm bố vợ ốm tại bệnh viện.

“Ngày Tết người ta vui vẻ đoàn tụ, còn gia đình Hà lại gặp tai ương, mất mát quá lớn. Bà con lối xóm ai cũng đau xót, chúng tôi cũng đã đến chia buồn, mỗi người một tay giúp gia đình lo hậu sự, chỉ mong họ sớm vượt qua nỗi đau này", ông Thiền tâm sự.

Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Gianh (Ảnh: Nhật Anh).

Lãnh đạo UBND xã Tuyên Bình cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, đồng thời trao hỗ trợ ban đầu đối với gia đình chị Hà. Khu vực xảy ra vụ chìm đò có mực nước sâu, dòng chảy phức tạp, 2 ngày qua, lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người và phương tiện tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo lãnh đạo xã Tuyên Bình, đây là vụ tai nạn đặc biệt thương tâm xảy ra đúng dịp Tết, thời điểm lẽ ra mọi gia đình đang quây quần, sum họp. Gia đình chị Hà vốn đã khó khăn, nay lại phải gánh chịu cú sốc quá lớn về tinh thần, nỗi đau mất mát khó có thể nguôi ngoai.