Hà Nội quyết định trên bãi sông được xây dựng mới công trình, nhà ở?

Bộ Tư pháp đang tổ chức thẩm định dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (tháng 4/2026).

Tại dự thảo, HĐND thành phố Hà Nội quy định cơ chế, chính sách phát triển, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn về trường hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thời hạn sử dụng đất.

HĐND thành phố Hà Nội cũng được quy định về phát triển quỹ đất bao gồm chỉ tiêu sử dụng đất, tập trung, tích tụ đất đai, sử dụng đất để chỉnh trang, tái thiết đô thị và nông thôn, sử dụng đất đa mục đích, điều chỉnh lại đất đai; quản lý và khai thác quỹ đất theo quy hoạch của thủ đô.

Khu vực bờ, bãi sông Hồng qua Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

“Trên bãi sông được phép tồn tại một số khu vực dân cư hiện hữu và được phép xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch khác có liên quan", dự thảo nêu.

Các khu vực bãi sông, bãi nổi còn lại được phép xây dựng các công trình dành cho không gian công cộng, công trình phục vụ mục đích công cộng nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để đảm bảo yêu cầu không làm cản trở dòng chảy. Bộ Tư pháp thông tin, đây là quy định mới được bổ sung so với luật hiện hành.

Ngoài ra, HĐND thành phố Hà Nội cũng có thẩm quyền quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm.

Điều này bảo đảm nguyên tắc xây dựng trên đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê phải phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, quy hoạch xây dựng, quy hoạch khác có liên quan.

Cơ quan soạn thảo - Bộ Tư pháp lý giải quy định trên nhằm thiết lập khung chính sách đặc thù về quản lý, sử dụng đất đai theo hướng linh hoạt nhưng chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị đặc biệt của Thủ đô Hà Nội.

Các quy định đó cho phép thành phố chủ động hơn trong phát triển quỹ đất, chỉnh trang và tái thiết đô thị, khai thác bãi sông, đất nông nghiệp gắn với sinh thái và du lịch.