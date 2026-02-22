Cục CSGT nói về thông tin "CSGT dừng ô tô trên cao tốc để kiểm tra"

Ngày 22/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hiện nay trên mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều thông tin không chính xác về chính sách pháp luật an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng CSGT như: Tăng tiền phạt về giao thông; Thông tin tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ chiến sĩ CSGT…

Cụ thể, ngày 21/2, trên page “Cuộc sống hằng ngày” đăng tải bài viết: “CẢNH SÁT BÁM SÁT ĐUÔI XE TRÊN CAO TỐC: ÁP LỰC TÂM LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ?”.

Thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, trong bài viết thể hiện việc CSGT dừng xe khác trên đường cao tốc bằng cách bám sát xe đang chạy trên đường, yêu cầu tài xế dừng xe, đồng thời đưa ra lời khuyên cần phải làm gì trong tình huống đó.

"Đây là thông tin sai sự thật và là thông tin giả", vị đại diện Cục CSGT khẳng định.

Theo Cục CSGT, quy trình tuần tra kiểm soát trên đường cao tốc như sau: Lực lượng CSGT chỉ được dừng phương tiện để kiểm soát tại khu vực trạm thu phí; khu vực bắt đầu đường cao tốc; khu vực kết thúc đường cao tốc, hết đường cao tốc; trên đường dẫn ra, vào đường cao tốc.

Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, kiểm soát cơ động, CSGT chỉ được dừng phương tiện vào làn dừng khẩn cấp để kiểm soát, xử lý vi phạm trong các trường hợp như phát hiện vi phạm pháp Luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nghiêm trọng, hay nguy cơ gây mất an toàn giao thông tức thời hoặc đấu tranh phòng chống tội phạm hoặc tình huống khẩn cấp, khi dừng xe, CSGT phải đặt cảnh báo và bố trí lực lượng điều tiết theo quy định.