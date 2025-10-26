“Xe bộ trưởng" 27 năm tuổi được đấu giá thành công 656 triệu đồng

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (trụ sở tại Hà Nội) vừa có văn bản gửi Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết quả phiên đấu giá 54 ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.

Cuộc đấu giá trực tuyến được diễn ra công khai với sự giám sát của đại diện Cục Quản trị. Kết quả, 52 ô tô được đấu giá thành công với tổng số tiền gần 5,6 tỷ đồng (tổng giá khởi điểm gần 3,4 tỷ đồng và có 2 xe không đủ điều kiện đấu giá).

Doanh nghiệp này đề nghị Cục Quản trị hoàn thành thủ tục cần thiết để ký hợp đồng mua bán tài sản và bàn giao ô tô cho người trúng đấu giá sau khi họ thanh toán đủ tiền.

Toyota Crown 3.0 biển xanh 80B-1989 thuộc sở hữu của Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng được đấu giá thành công với mức 656 triệu đồng (Ảnh: Hồng Hạnh).

Theo doanh nghiệp này, đa số ô tô mang biển số 80B có giá trúng đấu giá từ vài chục triệu đồng tới hơn 100 triệu đồng. Trong đó, ô tô mang biển số 80B-4415, 80B-4416 có giá trúng trên 145 triệu đồng/xe (cùng có mức khởi điểm hơn 81 triệu đồng); ô tô mang biển số 80A-000.56 có giá trúng 231 triệu đồng (khởi điểm 201 triệu đồng); ô tô mang biển 80B-1873 giá trúng trên 234 triệu đồng (khởi điểm 169 triệu đồng).

Bất ngờ nhất là ô tô Toyota Crown 3.0 màu đen mang biển số 80B-1989 có giá khởi điểm 178 triệu đồng đã được đấu giá thành công với mức 656 triệu đồng (chênh lệch 478 triệu đồng).

Người đàn ông ở tỉnh Đồng Nai được công nhận trúng đấu giá “xe bộ trưởng” 27 năm tuổi này (đăng ký lần đầu vào tháng 8/1998). Ô tô đang được bảo quản tại phường Xuân Hòa, TPHCM.

"Xe bộ trưởng" Toyota Crown 3.0 màu đen có giá khởi điểm 178 triệu đồng nhưng đã được đấu giá thành công với mức 656 triệu đồng, gây bất ngờ dư luận (Ảnh: Hồng Hạnh).

Toyota Crown 3.0 ra đời vào khoảng tháng 1/1955 là chiếc sedan được giới quan chức đặc biệt yêu thích, chuyên dùng để tháp tùng những cán bộ và lãnh đạo cao cấp vào những năm 1990. Từ đó tới nay, những mẫu Toyota Crown 3.0 được mệnh danh là “xe bộ trưởng” và luôn được giới sưu tầm săn đón.

Gần như toàn bộ những chiếc xe Toyota Crown thế hệ cũ tại Việt Nam đều do các cơ quan, tổ chức của nhà nước hoặc nước ngoài nhập khẩu về sử dụng để phục vụ quan chức, trong đó có cấp bộ trưởng. Thời điểm ra mắt, Toyota Crown có giá hàng tỷ đồng.

Toyota Crown 3.0 màu đen mang biển số 80B-1989 được đăng ký lần đầu vào ngày 21/8/1998 (Ảnh: Hồng Hạnh).

Toyota Crown phiên bản mới vẫn được hãng xe Toyota sản xuất nhưng chỉ cung cấp cho thị trường nội địa Nhật Bản.

Trong các cuộc đấu giá ô tô mang biển xanh 80B gần đây, những chiếc xe Toyota Crown 3.0 thuộc sở hữu của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ luôn được giới sưu tầm theo dõi sát sao.