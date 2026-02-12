Vì sao cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn phải tạm dừng thông xe?

Theo kế hoạch, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến được đưa vào vận hành , khai thác tuyến chính từ 11h ngày 12/2. Sáng cùng ngày, nhiều nhân viên vận hành cao tốc đã chờ sẵn tại điểm đấu nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để sẵn sàng làm việc khi có lệnh đưa tuyến đường này vào khai thác.

Tuy nhiên, đến 16h ngày 12/2, cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa cho phép khai thác tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Xe lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải tiếp tục đi hết tuyến rồi theo đường dẫn ra quốc lộ 1A để di chuyển tiếp vào phía Nam.

Điểm đấu nối giữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Quốc Triều).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, Ban có kế hoạch đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác lúc 11h ngày hôm nay. Tuy nhiên, qua kiểm tra đơn vị này nhận thấy tuyến đường còn một số vấn đề tiềm ẩn rủi ro.

“Vấn đề quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác tuyến cao tốc này. Do đó Ban quyết định vẫn đóng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đến khi giải quyết xong toàn bộ các vấn đề còn lại”, lãnh đạo Ban quản lý dự án 2 thông tin thêm.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, khởi công tháng 1/2023. Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi.

Điểm đầu dự án tại km1050+00 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; điểm cuối tại km1138+00 (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.