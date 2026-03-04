TPHCM yêu cầu không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan về việc tạo điều kiện để công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử.

Ủy ban bầu cử TPHCM đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và các địa phương có văn bản gửi các doanh nghiệp trên địa bàn về việc không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày 15/3.

Cử tri bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sớm tại TPHCM (Ảnh: Văn Đường).

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban bầu cử TPHCM trước ngày 6/3.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Trong kỳ bầu cử lần này, TPHCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 người ứng cử tại 13 đơn vị; cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.