Thu phí toàn tuyến cao tốc TPHCM - Nha Trang từ ngày 2/3

Bộ trưởng Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục để tổ chức thu phí tại 5 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020, bắt đầu từ ngày 2/3.

Trong đó, trục cao tốc TPHCM - Nha Trang sẽ có 2 dự án thành phần triển khai thu phí từ ngày 2/3, gồm đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Hai đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được thu phí từ ngày 2/3 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, với việc thu phí cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây từ ngày 2/3, tài xế sẽ phải nộp phí cho toàn tuyến cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang.

Dự kiến, mức phí thu đối với xe nhóm 1 (ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt) đi toàn tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là 128.700 đồng, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là 90.555 đồng.

Trạm thu phí sẽ sử dụng công nghệ thu phí tự động không dừng. Chiều vào đa làn tự do (không có barie), chiều ra có barie.

Hệ thống thu phí không dừng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Phước Tuần).

Trước đó, tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây do Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư đã thu phí từ lâu. Hai đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo là dự án BOT, đã thu phí sau khi nhà đầu tư hoàn thành công trình.

Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, các Ban Quản lý dự án (PMU) phải hoàn thành nghiệm thu các hạng mục công trình đưa vào sử dụng, đồng thời bàn giao tài sản cho Cục Đường bộ tiếp nhận, quản lý và khai thác.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn kịp thời để bảo đảm tiến độ.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ để đảm bảo triển khai thu phí các tuyến cao tốc từ ngày 2/3.