Hiện trạng đường cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung

Cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung có tổng chiều dài gần 1.300km, đi qua các tỉnh, thành gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Dự kiến hôm nay (12/2), đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Gia Lai) được thông xe, còn 3 đoạn chưa khai thác, gồm: Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, từ phía Nam tỉnh Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa, dài khoảng 152km.

Hiện trạng cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến TPHCM (Đồ họa: Tiến Thành).

Như vậy, đến thời điểm này, người dân đã có thể lưu thông trên cao tốc từ Hà Nội đến điểm cuối tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Sau đó phải ra quốc lộ 1A đi thêm khoảng 200km qua Gia Lai và Đắk Lắk mới vào lại cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Khánh Hòa) và các tỉnh phía Nam.

Mai Sơn (Ninh Bình) - Quốc lộ 45 (Thanh Hóa)

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài hơn 63km, đã khai thác từ tháng 4/2023, quy mô 4 làn xe, vận tốc 60-90km/h. Tuyến đã có làn dừng khẩn cấp ngắt quãng.

Trên tuyến có 7 nút giao gồm: Mai Sơn, Đồng Giao, Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân, Thiệu Giang, Đồng Thắng.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ảnh: Thanh Tùng).

Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài hơn 43km, đã khai thác từ tháng 10/2023, quy mô 4 làn xe, tốc độ 60-90km/h, có làn dừng khẩn cấp ngắt quãng cách nhau 4-5km.

Trên tuyến có 2 nút giao là Vạn Thiện và Tân Trường.

Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An)

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài gần 50km, đã khai thác từ tháng 9/2023, quy mô 4 làn xe, tốc độ 60-90km/h, có làn dừng khẩn cấp ngắt quãng cách nhau 4-5km

Trên tuyến có 3 nút giao gồm: quốc lộ 48D, quốc lộ 48B và quốc lộ 7A.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu nối liền tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh)

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3km, đi qua Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km). Cao tốc đã khai thác từ tháng 6/2024, quy mô 4 làn xe, tốc độ 60-90km/h.

Trên tuyến được bố trí các điểm, dải dừng khẩn cấp cách nhau 4-5km. Tuyến này có 3 nút giao gồm: đường N5, quốc lộ 46B và quốc lộ 8A.

Bãi Vọt - Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng dài gần 90km, quy mô 4 làn xe, tốc độ 60-90km/h, đã khai thác từ tháng 4/2025. Các điểm dừng khẩn cấp cách nhau 4-5km.

Đoạn này có 6 nút giao gồm: quốc lộ 8A, đường tỉnh 548, đường tỉnh 550, Cẩm Quan, Kỳ Trung và quốc lộ 12C.

Cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (Ảnh: Nguyễn Dương).

Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Trị)

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55km, đã khai thác từ tháng 8/2025, quy mô 4 làn xe, vận tốc 60-90km/h. Có các dải dừng khẩn cấp cách nhau 4-5km.

Trên tuyến có 2 nút giao tại km597+900 và km605+500.

Bùng - Cam Lộ (Quảng Trị)

Trong đó, đoạn Bùng - Vạn Ninh dài gần 49km, đã khai thác từ tháng 4/2025.

Còn đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,5km, đã khai thác từ tháng 8/2025.

Cả 2 đoạn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 60-90km/h, có dải dừng khẩn cấp cách nhau 4-5km.

Trên tuyến có 8 nút giao tại km626+700, km643+400, km653+600, km673+700, km690+700, km713, km727 và km740+800.

Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Huế)

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98km, đã khai thác từ tháng 12/2022, quy mô 2 làn xe, tốc độ 60-80km/h. Tuyến chưa có làn dừng khẩn cấp.

Tuyến cao tốc này đang được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe. Do đó xe lưu thông trên tuyến bị giới hạn tốc độ tối đa 50km/h.

Trên tuyến có 5 nút giao gồm: km6+600, km46+600, km33+000, km60+000 và km98+300.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ảnh: Tiến Thành).

La Sơn (Huế) - Hòa Liên (Đà Nẵng)

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài 66km, đã khai thác từ tháng 4/2022, quy mô 2 làn xe, tốc độ 60-80km/h. Tuyến chưa có làn dừng khẩn cấp.

Tuyến cao tốc này đang được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe. Do đó xe lưu thông trên tuyến bị giới hạn tốc độ tối đa 50km/h.

Trên tuyến có 3 nút giao gồm: La Sơn, tỉnh lộ 14B và Hoà Liên.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang thi công mở rộng lên 4 làn xe (Ảnh: Vi Thảo).

Hòa Liên - Túy Loan (Đà Nẵng)

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5km, đã khai thác từ tháng 8/2025, quy mô 4 làn xe, tốc độ 60-80km/h. Có dải dừng khẩn cấp cách nhau 4-5km.

Trên tuyến có 4 nút giao gồm: Khu công nghệ cao Đà Nẵng, đường Nguyễn Tất Thành kết nối Khu công nghệ thông tin tập trung, đường Hoàng Văn Thái và nút giao với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Ảnh: Hoài Sơn).

Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 139km, đã khai thác từ tháng 9/2018, quy mô 4 làn xe, tốc độ 60-120km/h. Cao tốc này đã có làn dừng khẩn cấp suốt tuyến.

Trên tuyến có 5 nút giao gồm: Điện Bàn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Chu Lai và Dung Quất. Tuy nhiên đến thời điểm này nút giao Dung Quất chưa hoàn thiện.

Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Gia Lai)

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, quy mô 4 làn xe, vận tốc 60-90km/h, dự kiến thông xe hôm nay (12/2).

Tuyến này có 6 nút giao gồm: đầu tuyến tại km1051+494, tỉnh lộ 624B, quốc lộ 24, Sa Huỳnh, Đức Phổ và cuối tuyến tại km1129+00.

Hầm xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Quốc Triều).

Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Gia Lai)

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70km. Dự án được khánh thành, thông xe kỹ thuật tháng 12/2025. Tính đến ngày 12/2, tuyến này vẫn chưa đưa vào khai thác.

Tuyến đường có 4 làn xe, vận tốc 60-90km/h. Trên tuyến có 5 nút giao gồm: đường ĐT629, ĐT634, quốc lộ 19B, quốc lộ 19 và Phù Mỹ.

Hầm xuyên núi trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Quy Nhơn (Gia Lai) - Chí Thạnh (Đắk Lắk)

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài gần 62km, quy mô 4 làn xe, tốc độ 60-90km/h. Tuyến này dự kiến được khai thác vào ngày 30/4.

Trên tuyến được xây dựng 4 nút giao gồm: quốc lộ 19C, quốc lộ 1A (phía Bắc hầm Cù Mông), quốc lộ 1A (phía Nam hầm Cù Mông) và ĐT.644.

Chí Thạnh (Đắk Lắk) - Vân Phong (Khánh Hòa)

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài hơn 48km, dự kiến khai thác toàn tuyến trước ngày 15/3.

Cao tốc có quy mô 4 làn xe, tốc độ 60-90km/h.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Ảnh: Thúy Diễm).

Vân Phong - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa)

Trong đó, đoạn Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, đã khai thác từ tháng 1/2026.

Đoạn Nha Trang - Cam Lâm dài 49,1km, được đưa vào khai thác từ tháng 5/2023.

Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài hơn 78km, đã khai thác từ tháng 4/2024.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Cả 3 đoạn trên đều có quy mô 4 làn xe, tốc độ 60-90km/h.

Trên toàn tuyến có 11 nút giao gồm: Đại Lãnh, Vạn Thắng, Tân Định, Diên Thọ, Diên Khánh, Suối Dầu, Cam Lâm, Cam Ranh, Cam Lâm (kết nối quốc lộ 27B), Du Long (kết nối quốc lộ 1A) và Phan Rang (kết nối quốc lộ 27).

Các đoạn cao tốc qua tỉnh Khánh Hòa được bố trí dải dừng khẩn cấp cách nhau 4-5km.