Những tuyến cao tốc nào thông xe hôm nay 12/2?

Trưa 12/2, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km thông xe. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 20.470 tỷ đồng, đi qua Quảng Ngãi và Gia Lai.

Đây là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn hai khởi công đầu năm 2023, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Dự án có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi hơn 60km và tỉnh Gia Lai gần 30km. Công trình do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công.

Trên tuyến có 6 nút giao gồm: nút giao đầu tuyến km1051+494 (xã Nghĩa Giang), tỉnh lộ 624B (km1069+200), quốc lộ 24 (km1084+320), Đức Phổ (km1092+640), Sa Huỳnh (km1099+820) và nút giao km1129+00 kết nối đường tỉnh 638 và quốc lộ 1 tại phường Hoài Nhơn. Hiện nút giao Đức Phổ chưa đưa vào khai thác.

Các phương tiện lưu thông theo hai chiều Bắc - Nam và Nam - Bắc được hướng dẫn vào, ra tại các nút giao Nghĩa Giang, tỉnh lộ 624B, quốc lộ 24, Sa Huỳnh và nút giao km1129+00 tại phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) theo hệ thống biển báo, sơn kẻ đường đã được lắp đặt.

Điểm đầu dự án tại km1050+00 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; điểm cuối tại km1138+00 (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Quốc Triều).

Dự kiến vào đêm nay, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) sẽ đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70km, với tổng vốn đầu tư 12.400 tỷ đồng, qua Gia Lai.

Bên cạnh đó, 20km đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, từ hầm Cù Mông kết nối vào cao tốc Hoài Nhơn Quy Nhơn cũng sẽ được thông xe.

Các cao tốc được thông xe nói trên đều có quy mô 4 làn xe, tốc độ tối đa 90km/h, chưa bố trí làn dừng khẩn cấp, đã có các điểm dừng kỹ thuật dọc tuyến.

Trên các đường nhánh thuộc nút giao, tốc độ tối đa từ 50 km/h và được quy định trên báo hiệu đường bộ; tốc độ các tuyến nối theo quy định của báo hiệu đường bộ lắp đặt trên tuyến.

Cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung có tổng chiều dài gần 1.300km, đi qua các tỉnh, thành gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.