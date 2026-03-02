Chi tiết mức thu phí 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ 22h hôm nay

Chiều 2/3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bắt đầu từ 22h cùng ngày sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 5 đoạn: Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Cụ thể, mức phí áp dụng cho đoạn Phan Thiết - Dầu Giây từ 1.300 đến 5.200 đồng/km.

Các đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết mức phí từ 900 đến 3.600 đồng/km.

Việc thu phí áp dụng theo phương thức điện tử không dừng (ETC) theo mô hình thu phí “đầu vào ETC đa làn tự do (không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (có barrier), không có làn MTC”.

Chi tiết đơn giá cho từng tuyến (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, việc tổ chức thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác được kết nối liên thông đồng bộ với các đoạn tuyến cao tốc do các đơn vị khác.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT đang khai thác thu phí nên trong giai đoạn đầu vận hành sẽ thực hiện công tác đánh giá chỉ số KPI của toàn bộ hệ thống để kiểm tra và khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập tổ công tác ứng trực 24/7 để xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Trạm thu phí tại nút giao Đông Xuân, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Để góp phần bảo đảm việc vận hành thu phí được an toàn và thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện: Bảo đảm việc dán thẻ đầu cuối trên phương tiện và phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt có đủ số dư khi lưu thông qua các tuyến cao tốc nêu trên.

Bên cạnh đó, các chủ phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi qua trạm thu phí; tuyệt đối tuân thủ tải trọng xe, tại các lối vào cao tốc, hệ thống cân xe tự động đã được lắp đặt.

Những phương tiện quá tải sẽ bị hệ thống cảnh báo và từ chối quyền vào cao tốc.

Trước đó, Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến, tuyến cao tốc: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, các đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng xe khẩn cấp liên tục có mức phí 900 đồng/PCU/km (PCU là đơn vị quy đổi theo xe con).

Cụ thể, đối với cao tốc Mai Sơn - QL45 có chiều dài tính phí thực tế là 61km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 (xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt chở khách công cộng) là gần 55.000 đồng; mức phí cao nhất với xe nhóm 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở container 40 feet trở lên) là gần 220.000 đồng.

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn có chiều dài tính phí là 45km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là hơn 40.000 đồng, xe nhóm 5 là hơn 162.000 đồng.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu chiều dài tính phí 50km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là hơn 45.400 đồng, xe nhóm 5 là 181.620 đồng.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài tính phí 100km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 90.555 đồng, xe nhóm 5 là 362.225 đồng.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là đường cao tốc có 4 làn xe đầy đủ (4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục) nên mức phí là 1.300 đồng/PCU/km.

Với chiều dài tính phí 99km, xe đi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ trả mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 128.700 đồng, xe nhóm 5 là 518.800 đồng.

Theo đó, mức phí trên 5 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư từ 900 đồng đến 1.300 đồng/km, thấp hơn mức thu phí của các tuyến đường cao tốc đầu tư theo hợp đồng BOT đang thu phí với mức bình quân khoảng 1.720 đồng/PCU/km.