Người mẹ gào khóc khi con trai bị cuốn trôi giữa dòng nước lũ

Chiều 29/10, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ trên các con sông tại Huế dâng cao, gây ngập lụt trở lại trên diện rộng. Dòng lũ tràn quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Hương Trà, nước chảy xiết đã cuốn trôi 2 người đi xe máy, khiến một nạn nhân mất tích.

Ông Nguyễn Viết Hà, Chủ tịch UBND phường Hương Trà, cho biết đến thời điểm hiện tại, nạn nhân chưa được tìm thấy. Do mực nước tiếp tục dâng cao, trời tối, để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, công tác tìm kiếm đã phải tạm dừng, đợi khi trời sáng sẽ triển khai trở lại.

Hình ảnh người phụ nữ quỳ gối trên mặt đường ngập nước, gào khóc gọi tên con thảm thiết (Ảnh cắt từ video Facebook Đặng Văn Phúc).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h cùng ngày, tại km808+400 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Hương Trà, có 2 người đi trên một xe máy, băng qua vùng nước lũ tràn mặt đường, chảy xiết dẫn đến bị cuốn trôi.

Hai nạn nhân là T.H.V.M. và B.H.N.L. (đều SN 2007, trú tại tổ dân phố 2, phường Hương Trà), trong đó L. bơi vào được bờ, riêng M. mất tích.

Cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh người phụ nữ được cho là mẹ nạn nhân M., quỳ gối trên mặt đường ngập nước, bên cạnh phương tiện của lực lượng chức năng, liên tục gào khóc, gọi con trai.

Xuất hiện trong video còn có 1 nam thanh niên, trùm áo mưa kín mít, ngồi gục đầu, khóc nức nở, là người đi cùng nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã liên tục động viên, an ủi, giúp cả 2 người tạm thời vượt qua thời điểm khó khăn, mất mát do thiên tai.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực phường Thanh Thủy (Ảnh: Ngọc Minh).

Cùng ngày, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong dòng nước ngập sâu tại phường Thanh Thủy.

Thông tin ban đầu, chiều 28/10, có 2 thiếu niên (cùng SN 2011) đi bộ kéo theo chiếc ghe nhỏ, băng đồng ruộng từ khu Hói Sai Thượng về cầu chùa, phường Thanh Thủy. Một thiếu niên trượt chân xuống vùng nước sâu, bị cuốn trôi.

Do khu vực xảy ra vụ việc đang ngập sâu, công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.

Cũng trong ngày 29/10, lực lượng chức năng xã Đan Điền, thành phố Huế tiếp tục tổ chức tìm kiếm anh T.T.H (35 tuổi, trú tại địa phương) mất tích từ 2 ngày trước.

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 27/10, anh H. bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn số 2 trên tuyến đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ (đoạn qua thôn Đông Lâm).

Các lực lượng chức năng đã rà soát dọc tuyến sông và các cửa cống nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.