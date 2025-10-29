Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi các bệnh nhân vùng ngập lụt

Cùng tham gia có lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo UBND thành phố Huế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với bệnh viện và trao các phần quà hỗ trợ bệnh nhân đang nằm điều trị, đặc biệt là các trường hợp nặng, người cao tuổi, bệnh nhân liệt vận động, trẻ em khuyết tật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên các bệnh nhân tại Bệnh viện phục hồi chức năng thành phố Huế (Ảnh: Ngọc Minh).

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Bệnh viện phục hồi chức năng thành phố Huế đã kịp thời sơ tán 27 người bệnh từ cơ sở 2 (số 30 Tô Hiến Thành, phường Phú Xuân) về cơ sở 1 (số 93 Đặng Huy Trứ, phường Thuận Hóa) ngay trong thời điểm nước lũ dâng cao.

Ông yêu cầu địa phương và ngành y tế tiếp tục bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh nội trú, không để bất kỳ người bệnh nào bị bỏ lại trong khu vực nguy hiểm.

Ngành y tế thành phố Huế cần duy trì điều trị phục hồi chức năng liên tục, không gián đoạn ngay cả trong điều kiện thiên tai; đồng thời quan tâm chế độ nghỉ, dinh dưỡng, bảo hộ cho lực lượng y tế, nhất là những người có gia đình trong vùng ngập.

Trước đó, chiều tối 28/10, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã đến thị sát, làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Huế về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.