Trung tướng Mai Hoàng nói về tình trạng ùn tắc giao thông ở TPHCM

Phát biểu tại hội nghị lần thứ IV, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 15/9, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết trước khi sáp nhập, 3 địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đều được Bộ Công an xếp vào nhóm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, tình hình an ninh trật tự tại TPHCM mới cơ bản ổn định, kiểm soát được diễn biến tội phạm.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo Trung tướng Mai Hoàng, thời gian qua, TPHCM xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông khó lý giải. Ông cho rằng, sau sáp nhập, người dân vẫn sinh sống ổn định tại chỗ, số cán bộ công chức di chuyển về thành phố làm việc cũng không nhiều, nhưng ùn tắc vẫn diễn ra thường xuyên.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết, sau khi kết thúc hoạt động công an cấp huyện, lực lượng CSGT được điều chuyển về cấp phòng, trong khi công an cấp phường hiện không có tổ CSGT tuần tra, xử lý.

“Công an phường hiện chỉ có lực lượng Cảnh sát trật tự, phụ trách các vấn đề trật tự xã hội, không có thẩm quyền xử lý vi phạm giao thông. Do đó, nhiều chốt điều tiết giao thông bị bỏ trống”, Trung tướng Mai Hoàng nói.

Ông cho rằng trước đây, TPHCM không xảy ra tình trạng người dân chạy xe lên vỉa hè; việc đội mũ bảo hiểm khi lưu thông cũng được chấp hành tốt, từng trở thành hình mẫu cho nhiều địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, cứ ùn tắc là người dân lại đưa xe lên vỉa hè.

Giám đốc Công an TPHCM thừa nhận tình trạng ùn tắc có phần trách nhiệm của công an thành phố và cho biết đã chỉ đạo khắc phục. Ngoài ra, ùn tắc còn đến từ những vướng mắc trong xây dựng hạ tầng, công trình giao thông, như chậm giải phóng mặt bằng, dự án kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết.

“Sở Nội vụ, Sở Xây dựng đã có ý kiến, tôi nghĩ cần lập tổ công tác khảo sát thực tế để có chỉ đạo, phương án phù hợp”, Trung tướng Mai Hoàng đề nghị.