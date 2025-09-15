Bí thư Trần Lưu Quang: Cần bàn bạc TPHCM sẽ làm gì trong 5 năm tới

Sáng 15/9, Thành ủy TPHCM triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, các Phó bí thư Thành ủy thành phố cùng lãnh đạo các ban đảng, sở, ngành, địa phương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá, thời gian qua, tình hình kinh tế xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách thành phố có nhiều tín hiệu khả quan, nhiều vấn đề tồn đọng được tháo gỡ.

Bên cạnh đó, quá trình vận hành bộ máy chính quyền mới cũng có nhiều điểm sáng. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, hội nghị lần này là sự kiện quan trọng để đóng góp cho văn kiện, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, góp phần cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Những nội dung mà chúng ta trao đổi tại hội nghị lần này sẽ rất chân thực, không khoa trương. Chúng ta phải bàn cho được và thống nhất sẽ làm gì trong 5 năm tới. Đặc biệt, trong 3 tháng cuối năm, thành phố cần làm những gì để bằng mọi cách đạt tăng trưởng trên 10%”, ông Trần Lưu Quang nói.

Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, thời gian tới, thành phố tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường để các nhà đầu tư phát triển, kết nối với các địa phương, sẵn sàng cho sự tăng trưởng trong nhiệm kỳ mới.

Tại phiên khai mạc hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TPHCM, làm Phó bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ đầu năm đến nay, TPHCM đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Một trong những điểm nhấn là tổng thu ngân sách đạt 524.234 tỷ đồng, đạt 78,1% dự toán Trung ương giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tiền sử dụng đất đạt 39.754 tỷ đồng, bằng 391% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 8 tháng tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 15,6%; thu hút đầu tư nước ngoài gần 6,9 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ.

Thành phố cũng đã tháo gỡ 527/838 dự án, khu đất vướng mắc, tồn đọng, đạt 62,9% tổng số dự án. Tổng mức đầu tư của các dự án được tháo gỡ đạt 425.590 tỷ đồng với diện tích đất khoảng 2.130ha.