Dừng bán vé giấy tại 4 ga metro ở TPHCM từ 15/9

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), từ ngày 15/9, đơn vị thí điểm ngừng bán vé giấy tại 4 nhà ga metro, gồm ga Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long.

Theo HURC1, sự thay đổi này là nỗ lực của công ty để thúc đẩy các hình thức thanh toán không tiền mặt. Hành khách được khuyến khích sử dụng các kiosk bán vé tự động đặt tại nhà ga, dùng thẻ thanh toán (Mastercard, Visa, Napas) hoặc mua vé thông qua các ứng dụng ví điện tử, ứng dụng HCMC Metro.

Cảnh tượng hành khách xếp hàng mua vé giấy tại ga tàu điện TPHCM vào ngày nghỉ lễ (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngoài ra, hành khách là người cao tuổi không cần mua vé, chỉ cần đưa căn cước vào máy quét là được đi tàu miễn phí.

Theo đại diện HURC1, các trường hợp hành khách muốn mua vé ngày, vé tháng cũng có thể mua trên ứng dụng (app), không cần thông qua quầy bán vé. Như vậy, tại các nhà ga được thí điểm, nhân viên quầy vé sẽ chỉ còn phục vụ nhu cầu hỏi đáp thông tin của hành khách.

Hành khách có thể mua vé lượt, vé ngày để đi tàu điện tại quầy bán vé tự động (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, hành khách đi tàu điện Bến Thành - Suối Tiên vẫn có thói quen xếp hàng chờ mua vé giấy tại quầy bán vé. Trong những dịp cao điểm, nghỉ lễ, hành khách xếp hàng dài trước các quầy bán vé giấy khiến hệ thống này quá tải.