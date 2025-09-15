Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó bí thư Thành ủy TPHCM

Sáng 15/9, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ IV, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm Phó bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết được Bộ Chính trị chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: H.T.).

Bà Văn Thị Bạch Tuyết (SN 1976) quê quán tại TPHCM. Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế - Chính trị, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Sinh học, Cử nhân Hành chính học.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết có quá trình công tác gắn liền với địa bàn TPHCM.

Giai đoạn từ tháng 1/1996 đến tháng 5/2001, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó bí thư Huyện đoàn, Bí thư Huyện đoàn; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn cũ. Từ tháng 5/2001 đến 7/2007, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên; Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TPHCM.

7/2007-12/2007, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hóc Môn cũ.

1/2008-11/2014, bà là Phó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cũ; Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cũ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

11/2014-9/2016, bà là Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.

9/2016-3/2024, bà làm Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

3/2024-7/2025, bà Văn Thị Bạch Tuyết là Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM trước sáp nhập.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, bà là Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM mới (hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu).