Ngắm kiến trúc Metro Bến Thành - Tham Lương ở TPHCM

Toàn cảnh tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương ở TPHCM.

Tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến được đấu nối với Metro Bến Thành - Suối Tiên tại cụm ga trung tâm Bến Thành. Trong hình là phối cảnh kiến trúc trên mặt đất của hai nhà ga với hai giếng trời đặt cạnh nhau.

Theo nội dung điều chỉnh, chiều dài ga Bến Thành của tuyến Metro số 2 được tăng thêm hơn 200m, đấu nối vào ga Bến Thành của tuyến Metro số 1.

Cụm ga này sẽ là điểm giao cắt của tuyến Metro số 1, Metro số 2 và Metro số 4, có quy hoạch trung tâm thương mại ngầm trong tương lai.

Giếng trời ga Bến Thành của tuyến Metro số 2 nhìn từ bên trong.

Thiết kế trần ga Bến Thành được lấy cảm hứng từ kiến trúc mái tam giác cân của chợ Bến Thành.

Kiến trúc này được đồng bộ xuyên suốt tới phần lối lên xuống của nhà ga.

Kiến trúc ga Tao Đàn được thiết kế theo hình ảnh cánh bướm, hài hòa với không gian xanh của công viên Tao Đàn nằm bên cạnh.

Ga Tân Bình, ga trên cao duy nhất của tuyến Bến Thành - Tham Lương, được thiết kế kiến trúc theo hình ảnh cánh máy bay, do nhà ga này nằm cạnh sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, ga Tân Bình còn có thêm một phương án thiết kế kiến trúc dạng mái vòm.