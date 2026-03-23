TPHCM tổng kết Nghị quyết 31 làm cơ sở xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 31 về kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc ban hành, triển khai các cơ chế, chính sách đột phá theo tinh thần nghị quyết và tác động thực tiễn đối với sự phát triển của thành phố.

Địa phương cũng đánh giá những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực hiện; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và cập nhật các định hướng lớn của Trung ương, đặc biệt là Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển TPHCM, phù hợp với yêu cầu phát triển và vai trò, vị thế của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 phải được tiến hành khách quan, nghiêm túc, toàn diện, khoa học, có căn cứ thực tiễn và cơ sở lý luận vững chắc; bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của thành phố.

Từ việc kế thừa, phát huy hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội cho TPHCM trước đây, địa phương sẽ đề xuất những quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp khả thi, phù hợp với vai trò, vị thế và yêu cầu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, việc tổng kết phải bảo đảm tiến độ triển khai khẩn trương, chất lượng cao, làm cơ sở để xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt đề xuất Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ hai (tháng 10).

Cùng với việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 31, một nội dung trọng tâm nữa là tham mưu dự thảo nghị quyết của Bộ chính trị về phương hướng xây dựng, phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo sẽ đề xuất định hướng phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. TPHCM cũng tập trung đề xuất các nguyên tắc, quan điểm lãnh đạo mới, bao gồm chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để thành phố đủ điều kiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Trung ương giao và yêu cầu phát triển nhanh, đột phá, toàn diện, bền vững của thành phố.