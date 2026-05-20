Thanh tra Chính phủ tiếp nhận 7 sĩ quan công an biệt phái

Ngày 20/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ.

7 sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được tiếp nhận về công tác tại Thanh tra Chính phủ kể từ ngày 18/5, gồm: Thượng tá Tô Quang Minh, Bộ Công an; Thượng tá Phạm Chí Đại, Công an thành phố Huế; Thượng tá Trần Vân Trường, Công an tỉnh Thái Nguyên; Trung tá Lưu Thanh Tùng, Công an tỉnh Lạng Sơn; Thượng tá Nguyễn Nam Đông, Bộ Công an; Thiếu tá Phạm Tiến Hiến, Bộ Công an; Thượng úy Nguyễn Thị Thúy Hằng, Công an thành phố Huế.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 7 sĩ quan Công an nhân dân biệt phái công tác về cơ quan này (Ảnh: Thanh tra).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chúc mừng các sĩ quan công an được tin tưởng, tín nhiệm, biệt phái công tác về cơ quan này; đồng thời chúc mừng ông Tô Quang Minh giữ chức vụ Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo ông Cường, 7 cán bộ, chiến sĩ đều được đào tạo bài bản, có năng lực, trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công an, đặc biệt trong lĩnh vực điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, trinh sát...

Thành tích của các cán bộ này đã được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân.

Việc tiếp nhận các sĩ quan công an biệt phái là chủ trương được Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ thống nhất rất cao và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, theo ông Cường.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường (Ảnh: Thanh tra).

Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đánh giá việc bổ sung nhân lực từ nguồn sĩ quan công an biệt phái là giải pháp cần thiết để tăng cường năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thanh tra. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ có mối liên hệ rất chặt chẽ với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân.

Ông Cường nói đây là cơ hội tốt để kết hợp và phát huy những sở trường, thế mạnh của hai cơ quan, với tinh thần chủ động trao đổi, chia sẻ lẫn nhau những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hiệu quả trong công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ và nhận diện các dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở đó sẽ cùng nhau làm rõ, đánh giá, đối chiếu với quy định của pháp luật để đảm bảo tính chính xác, khách quan trong công tác thanh tra và các mặt công tác khác của Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường đề nghị lãnh đạo, công chức các Cục, Vụ, đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường làm việc, phương tiện, cơ sở vật chất, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái. Song song với đó cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi để các sĩ quan biệt phái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.