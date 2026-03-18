Bí thư TPHCM làm Trưởng Ban chỉ đạo đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Theo quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo. Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết 31.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Ngoài các Trưởng ban và Phó Trưởng ban, Ban chỉ đạo còn có 9 thành viên là lãnh đạo HĐND, UBND, các ban thuộc Thành ủy TPHCM và các sở, ngành, cơ quan.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; định hướng nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức tổng kết, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, toàn diện, khoa học, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; phản ánh đúng thực tiễn triển khai và kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện.

Ban chỉ đạo cũng tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để thành phố triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban chỉ đạo sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền và tạo điều kiện để thành phố phát huy tính năng động, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, tại buổi làm việc chiều 13/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã kiến nghị và được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.

Ngay sau đó, TPHCM đã triển khai soạn thảo luật này, dự kiến hoàn thành đề cương và dự thảo trong tháng 3 và tháng 4.