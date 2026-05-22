Các cơ chế đột phá được đưa vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM

Sáng 22/5, UBND TPHCM tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện lãnh đạo HĐND, các sở, ngành, đơn vị và các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, TPHCM là một đô thị đặc biệt, trung tâm văn hóa, kinh tế, khoa học - công nghệ lớn nhất cả nước, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua. Dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế TPHCM vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Q.Huy).

Năm 2025, GRDP của thành phố đóng góp hơn 23% tổng GDP cả nước và hơn 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2026, TPHCM đạt mức tăng trưởng ước khoảng 8,27% so với cùng kỳ.

"Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của một siêu đô thị đặc biệt, thành phố cần hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với tính chất, quy mô, vai trò của thành phố để phát huy tiềm năng, lợi thế và tìm kiếm các động lực phát triển mới", lãnh đạo UBND TPHCM chia sẻ.

Thời gian qua, TPHCM đã thực hiện các thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội, qua đó tạo ra những thành tựu, kết quả quan trọng, làm tiền đề khai thác tiềm năng và lợi thế. Tuy nhiên, các cơ chế thí điểm đặc thù còn giới hạn về thời gian, đôi khi thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật và chưa tạo được khung thể chế ổn định, lâu dài để thành phố phát triển.

Cách tiếp cận của TPHCM hiện tại là phải chuyển từ các cơ chế, chính sách đặc thù sang xây dựng một khung pháp lý đặc biệt, vượt trội, tạo điều kiện để thành phố bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng tham dự hội thảo (Ảnh: Q.Huy).

"Dự thảo luật đã và đang được các cơ quan nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở quán triệt các chủ trương, định hướng lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ; đồng thời tổng kết từ các cơ chế, chính sách đặc thù trong thời gian qua. Với tinh thần dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dự thảo đã tạo khung pháp lý đặc biệt và nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, sau quá trình xây dựng, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM hiện gồm 9 chương, 45 điều, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn.

Nội dung đầu tiên là dự thảo luật đã khẳng định vị trí, vai trò, tính chất pháp lý của đô thị đặc biệt TPHCM. Các nội dung liên quan đến tính chất pháp lý và vấn đề đô thị đặc biệt được xác định qua các điều khoản nhằm khắc họa rõ nét vị trí, vai trò của TPHCM.

Thứ hai là nhóm nội dung liên quan đến phân quyền, thẩm quyền trong quản trị đô thị đặc biệt. Nhóm soạn thảo đã tập trung nghiên cứu gắn với việc xác định vai trò, vị trí của tổ chức bộ máy, chính sách, quy hoạch đầu tư phát triển đô thị, khai thác nguồn lực trong phân cấp, phân quyền quản trị đô thị.

Thứ ba là nhóm liên quan đến quản trị xây dựng và phát triển đô thị đặc biệt gắn với vai trò của TPHCM. Các vấn đề được đặt ra trong nghiên cứu liên quan đến đổi mới mô hình quản trị đối với siêu đô thị TPHCM là phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị biển và phát triển mạnh mẽ kinh tế biển.

Thứ tư là nhóm nội dung liên quan đến phát triển kinh tế mới và hình thành, phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Tiếp theo là nhóm nội dung liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn đô thị.

Một nội dung khác là liên kết vùng và phát triển không gian đô thị đặc biệt. Nội dung này đã xác định vai trò, vị trí của TPHCM với Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố cần phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt, định hướng, kết nối, phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế trong tổng thể phát triển của vùng và cả nước.