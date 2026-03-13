Bộ Chính trị đồng ý cho TPHCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Tại hội thảo giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng diễn ra chiều 13/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã kiến nghị và được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.

Ngay sau đó, TPHCM đã triển khai soạn thảo luật này, dự kiến hoàn thành đề cương và dự thảo trong tháng 3 và tháng 4.

Các tháng tiếp theo, thành phố sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo. Dự án luật sẽ được trình Quốc hội khóa XVI xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2, dự kiến diễn ra cuối năm nay.

Người đứng đầu chính quyền thành phố đánh giá Luật Đô thị đặc biệt sẽ là đòn bẩy rất lớn để TPHCM phát triển. Thành phố đang đặt quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực "đi tắt, đón đầu" để có được Luật Đô thị đặc biệt trong thời gian sớm nhất.

Trước những tác động của thế giới và vấn đề năng lượng, ông Nguyễn Văn Được cho rằng TPHCM cần giải pháp đồng bộ, bao trùm và đột phá để thể hiện rõ vai trò dẫn dắt.

"Trong điều kiện bình thường, tăng trưởng 2 con số đã khó vì thành phố có quy mô kinh tế lớn. Trong bối cảnh mới thì càng khó hơn. Dù vậy, TPHCM vẫn quyết tâm thực hiện. Mục tiêu tăng trưởng 2 con số cũng cần được nhìn nhận trong dài hạn, theo chu kỳ 5-10 năm", Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng nhanh, nhưng phải bền vững và có khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài. TPHCM cần chủ động xây dựng hệ thống đảm bảo an ninh toàn diện, bao gồm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng và an ninh đô thị.

Để duy trì tăng trưởng bền vững, TPHCM phải tiếp tục chuyển đổi mô hình dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các động lực mới được TPHCM xác định gồm trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển, chip bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu...

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành hoàn thiện đề án tăng trưởng 2 con số; tham mưu kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thành ủy. Sở Công Thương cần tham mưu thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về cung ứng năng lượng; rà soát năng lực cung ứng xăng dầu, điện...