Cưỡng chế phá dỡ biệt thự trắng nổi tiếng ở Phú Quốc

Sáng 22/5, UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức cưỡng chế biệt thự "khủng" trên diện tích 15.690m2 xây dựng trái phép trên đất công và đất quốc phòng tại địa bàn khu phố 4 An Thới.

Trước đó ngày 24/10/2025, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đã ký quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông V.T.Th.

Biệt thự nói trên do ông Th. xây trái phép. Trong đó, gần 4.800m2 đất thuộc quyền quản lý của nhà nước và hơn 10.900m2 đất quốc phòng do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản lý.

Lực lượng chức năng đưa xe cẩu vào tháo dỡ toàn bộ biệt thự của ông Th. (Ảnh: Hoàng Dung).

Trên diện tích này, ông Th. đã thay đổi hiện trạng đất để trồng cây và xây dựng một tổ hợp công trình nhà ở kiên cố.

Tại hiện trường tháo dỡ, cưỡng chế, ông Th. đã chủ động di dời các tài sản cá nhân và tháo dỡ một phần đồ đạc có giá trị ra khỏi khuôn viên công trình. Toàn bộ diện tích đất sau giải tỏa được bàn giao lại cho các đơn vị chức năng và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản lý theo quy định.

Thời gian qua, căn biệt thự này gây chú ý dư luận khi xây trái phép trên đất công và đất quốc phòng nhưng được thiết kế tỉ mỉ, tráng lệ, nổi bật; thường được người dân địa phương gọi là biệt thự trắng An Thới.

Một góc biệt thự trắng An Thới trước khi bị cưỡng chế phá dỡ (Ảnh: Hoàng Tiến).

Cũng trong hôm nay, UBND đặc khu Phú Quốc sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế đối với nhiều biệt thự, nhà ở tại khu vực An Thới. Các chủ hộ đã có hành vi bao chiếm diện tích hàng nghìn mét vuông đất công và đất quốc phòng.