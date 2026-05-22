Hình ảnh Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình trước ngày bàn giao về Bộ Quốc phòng

Khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình trải rộng trên diện tích hơn 247ha ở phía Tây Hà Nội, gồm các công trình trọng điểm như: Sân vận động Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, các sân tập bóng đá, khu công viên cây xanh...

Theo thông tin từ Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, chiều 18/5, Trung tướng Lê Văn Hướng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - đã chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị về việc chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng.

Sân vận động Mỹ Đình là công trình trọng điểm, giữ vai trò trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, đồng thời được xem là công trình biểu tượng của thể thao Việt Nam trong suốt hơn hai thập kỷ qua kể từ SEA Games 22 năm 2003.

Sân vận động Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi, đủ khả năng đáp ứng các sự kiện thể thao và chương trình nghệ thuật quy mô lớn, thu hút hàng vạn khán giả đến xem.

Sân vận động Mỹ Đình được quy hoạch với một sân thi đấu chính cùng hai sân tập hiện đại, tổng diện tích lên tới 17,5ha, tạo nên quần thể thể thao quy mô lớn phục vụ các hoạt động thi đấu, tập luyện và tổ chức sự kiện tầm cỡ.

Suốt thời gian dài vừa qua, sân Mỹ Đình không còn thường xuyên đăng cai các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam như trước, thay vào đó sân chủ yếu được sử dụng để tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chính luận, sự kiện giải trí và đại nhạc hội quy mô lớn với sự góp mặt của các nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế.

Mới đây, nhiều hạng mục tại Sân vận động Mỹ Đình được cải tạo, nâng cấp, đáng chú ý nhất là việc thay mới mặt cỏ sân bóng đá.

Đây là giống cỏ Zeon Zoysia, loại cỏ cao cấp từng được sử dụng tại nhiều sân vận động nổi tiếng thế giới như Old Trafford hay Anfield của nước Anh.

Khu vực khung thành ở hai đầu sân tại sân Mỹ Đình cũng đang được các công nhân khẩn trương thi công, cải tạo đồng bộ nhằm đảm bảo chất lượng mặt sân và điều kiện thi đấu tốt nhất sau quá trình nâng cấp.

Sau hơn 20 năm đưa vào khai thác sử dụng, một số hạng mục tại Sân vận động Mỹ Đình đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, phai màu theo thời gian, để lộ những mảng tường cũ kỹ và nhiều khu vực cần được sửa chữa.

Khu vực kinh doanh, dịch vụ bên trong Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình trong tình trạng bỏ hoang, cửa đóng then cài trong thời gian dài.

Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình nằm đối diện sân Mỹ Đình, là địa điểm quen thuộc tổ chức nhiều giải đấu và sự kiện quan trọng của thể thao Việt Nam. Công trình được khánh thành vào năm 2003 nhằm phục vụ SEA Games 22, đánh dấu bước phát triển lớn của hạ tầng thể thao dưới nước thời điểm đó.

Hiện nay, khuôn viên bên ngoài Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình được tận dụng làm bãi đỗ ô tô, trong khi bên trong vẫn duy trì đăng cai tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao dưới nước, đồng thời bán vé bơi phục vụ nhu cầu của người dân.

Khu đất trống nằm liền kề Sân vận động Mỹ Đình thuộc phạm vi Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, đến nay vẫn chưa được triển khai xây dựng, nhiều năm qua bỏ trống gây lãng phí quỹ đất.