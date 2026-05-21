Giếng phun khí và nước như vòi rồng: Lắp van khóa miệng giếng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Danh Lăng (trú tại xã Chư Prông, Gia Lai) cho biết sau gần 10 ngày, giếng khoan của gia đình ông không còn xảy ra hiện tượng phun cột khí và nước. Để đảm bảo an toàn, gia đình vẫn khóa van lại, đề phòng khi trời mưa, giếng tái diễn hiện tượng trên.

Theo ông Lăng, thấy giếng nước ngừng phun như vòi rồng, gia đình yên tâm sản xuất nông nghiệp. Về lâu dài, gia đình vẫn lo ngại giếng này có thể phun trở lại hoặc địa chất khu vực bên dưới bị ảnh hưởng do áp lực của khí trong lòng đất.

Giếng khoan của nhà ông Lăng thời điểm bắt đầu phun như vòi rồng (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Tôi mong cơ quan chức năng nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân để hướng dẫn người dân khoan giếng, sử dụng mạch nước ngầm an toàn”, ông Lăng chia sẻ.

Ông Lăng cho biết thêm, khác với 2 giếng trước đây từng ghi nhận hiện tượng tương tự, giếng khoan của gia đình chỉ phun mạnh gần một tháng rồi bất ngờ dừng hoạt động. Địa phương cũng xuống kiểm tra vài lần nhưng sau khi thấy giếng không còn hiện tượng gì và đã khóa van ổn định nên không xuống nữa.

Sau hơn một tháng, giếng nước của ông Lăng đã ngừng phun ra cột khí và nước (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước việc nhiều giếng nước ở xã Chư Prông xuất hiện hiện tượng phun ra cột khí và nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND xã Chư Prông yêu cầu chủ đất và các đơn vị liên quan thực hiện trám lấp giếng, trả lại hiện trạng ban đầu. Việc này nhằm tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, an toàn cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai yêu cầu địa phương rà soát các khu vực lân cận, nếu phát hiện khí CO2 phát tán tự nhiên trong quá trình khoan giếng, cần khoanh vùng, hạn chế người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm. Cán bộ xã cần tăng cường tuyên truyền người dân không tự ý thu hồi, khai thác hay sử dụng khí CO2 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Lo sợ giếng khoan lại phun lên cột khí và nước, ông Lăng đã lắp van để khóa lại (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trường hợp bất khả kháng không thể trám lấp giếng, UBND xã Chư Prông phải báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý.

Ông Phạm Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông, cho biết qua kiểm tra bước đầu, địa phương nhận thấy các giếng nước có hiện tượng phun khí và nước gần như nằm trên một đường thẳng. Chính quyền đã khuyến cáo người dân có nương rẫy trên đường thẳng này không khoan giếng. Với các khu vực khác, nếu phát hiện hiện tượng nêu trên cần báo ngay cho chính quyền để có hướng xử lý kịp thời.

Như Dân trí thông tin ngày 18/4, gia đình ông Lê Danh Lăng thuê người khoan giếng tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) để phục vụ tưới cho 1,8ha cà phê. Khi khoan đến độ sâu khoảng 150m, trong lòng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất, cao gần 15m.

UBND xã Chư Prông đã có văn bản yêu cầu người dân khu vực này dừng sử dụng máy khoan hơi để khai thác nước ngầm. Chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này, không ít người ví giếng khoan phun cột khí và nước với áp lực mạnh như vòi rồng.

Năm 2024, tại xã Ia Kly và Ia Phìn, huyện Chư Prông cũ (nay là xã Chư Prông) cũng xảy ra hiện tượng người dân khoan giếng đã xuất hiện cột nước và khí phun cao gần 15m. Sau đó, người dân đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, rồi đổ bê tông bịt kín và lắp van trên bề mặt nhằm ngăn dòng khí tiếp tục phun lên.

Đến nay, giếng khoan tại xã Ia Kly (cũ) đã bị bịt lại và không còn xảy ra hiện tượng phun trào. Đối với giếng khoan tại xã Ia Phìn (cũ) đã giảm áp suất đáng kể.