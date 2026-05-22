Lỡ nhịp với Luật Đô thị đặc biệt, TPHCM sẽ mất cơ hội có thể chế phù hợp

Tại hội thảo về Luật Đô thị đặc biệt do UBND TPHCM tổ chức sáng 22/5, các chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, góp ý về việc xây dựng các cơ chế, chính sách mới cho thành phố. Các ý kiến tại hội thảo đều nhận định, khung thể chế của thành phố hiện tại đã không còn phù hợp với giai đoạn mới, Luật Đô thị đặc biệt sẽ giúp địa phương khắc phục những điểm nghẽn trong quá trình phát triển.

Góp ý về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, TS Trần Du Lịch, nguyên Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, chia sẻ, một đạo luật cho thành phố là điều ông đã trăn trở suốt nhiều năm. Việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là cơ hội lớn của thành phố trong quản trị và phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội thảo.

"Nếu bỏ qua cơ hội này, TPHCM sẽ không còn cơ hội khác để xây dựng một thể chế phù hợp theo tinh thần của Trung ương. Chưa bao giờ chúng ta có chỉ đạo rất rõ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc phân cấp, phân quyền theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, chứ không phải phân quyền dang dở như lâu nay", TS Trần Du Lịch nói.

Vị chuyên gia nhìn nhận, yếu tố cốt lõi trong Luật Đô thị đặc biệt là việc phân cấp, phân quyền triệt để. Luật Đô thị đặc biệt cần đưa vào một số nội dung về phân cấp, phân quyền trong các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trước đây.

"Cơ chế phân quyền rõ ràng hơn để giải quyết vấn đề lồng ghép giữa công vụ Trung ương và địa phương, dẫn đến phân cấp không rõ ràng, sinh ra cơ chế xin - cho. Việc phân cấp cũng xử lý vấn đề lồng ghép ngân sách Trung ương và địa phương, từ đó phát sinh cơ chế xin - cho ngân sách", TS Trần Du Lịch góp ý.

TS Trần Du Lịch cho rằng thực tế hiện nay, cơ chế hành chính còn tình trạng họp hành nhiều, công chức, cán bộ rất bận nhưng công việc xử lý chưa hiệu quả, văn bản còn bị chuyển qua lại giữa các sở, ngành. Theo ông, vấn đề đặt ra là luật mới có xử lý được những tồn tại này hay không.

Ông nhấn mạnh quản lý Nhà nước trên địa bàn cần có cơ chế để khi luật được ban hành, bộ máy có thể vận hành hiệu quả hơn, giảm bớt họp hành, giảm áp lực cho cán bộ.

Ngoài ra, TS Trần Du Lịch cũng đề xuất Luật Đô thị đặc biệt cần có các quy định về quản lý phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng số, không gian tầm cao, tầm thấp và không gian ngầm. Liên quan đến tổ chức bộ máy và nhân lực, Luật Đô thị đặc biệt cần tăng quyền tự chủ hơn cho HĐND TPHCM, UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại hội thảo, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng Luật Đô thị đặc biệt có vai trò rất quan trọng không chỉ với TPHCM mà còn với cả nước. Theo ông, quá trình xây dựng luật cần xác định rõ luật này được xây dựng riêng cho TPHCM hay cả các đô thị đặc biệt trong tương lai.

KTS Ngô Viết Nam Sơn đánh giá, các ý kiến hiện nay tập trung vào nội dung liên quan khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và mô hình TOD (phát triển đô thị theo trục giao thông) trong dự thảo luật. Ông cho rằng cần làm rõ thêm các mô hình chưa có tiền lệ, trong đó có đô thị sân bay.

Dẫn chứng thực tế khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất hiện còn nhiều bất cập, ông Ngô Viết Nam Sơn đề xuất đưa mô hình đô thị sân bay vào luật để có thể áp dụng không chỉ với vùng ảnh hưởng của sân bay Tân Sơn Nhất mà cả sân bay Long Thành trong tương lai.

Ngoài ra, ông cũng đề xuất bổ sung mô hình khu đô thị đại học. Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM cần có cơ chế để hình thành hệ sinh thái phát triển lấy trường đại học làm trung tâm, gắn với phát triển tri thức và tăng trưởng bền vững.