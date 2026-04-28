TPHCM lấy ý kiến người dân về việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa tổ chức thăm dò dư luận xã hội đối với việc nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Những người được lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, thời gian lấy ý kiến là từ ngày 28/4 đến hết ngày 30/4.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Luật Đô thị đặc biệt được định hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo cơ chế vượt trội để tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, tài chính, tổ chức bộ máy, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hiện nay, TPHCM đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt và dự kiến trình Quốc hội trong thời gian tới.

Khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Theo phiếu xin ý kiến, thành phố sẽ khảo sát về mức độ tiếp cận thông tin, mức độ quan tâm của người dân đối với việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Người dân cũng có thể góp ý về sự cần thiết của việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt và các cơ chế, chính sách đặc thù được đưa vào luật mới.

Nội dung khảo sát cũng có các mục liên quan đến kỳ vọng của người dân, những vấn đề cần tính toán khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cũng có thể gửi thêm các góp ý, đề xuất cho Luật Đô thị đặc biệt.

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, địa phương hoàn thành tổ phối hợp liên ngành trong tháng 4 để chỉ đạo xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, đồng thời chuẩn bị nguồn lực và chính sách phục vụ tham mưu trước tháng 5/2026.

UBND TPHCM giao Sở Tư pháp chủ trì xây dựng tờ trình dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước ngày 20/5. Đơn vị này đồng thời hoàn thành báo cáo rà soát chủ trương của Đảng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế liên quan.

Cùng thời hạn trên, Sở Tư pháp xây dựng bản thuyết minh dự thảo luật. Hồ sơ được chuẩn bị nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý cho việc đề xuất chính sách.

Đến trước ngày 23/5, thành phố tổ chức xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM làm căn cứ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Trước ngày 30/7, cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ sau khi tổ chức lấy ý kiến thông qua họp góp ý, hội thảo, tọa đàm và tham vấn, truyền thông.

Trước ngày 5/8, UBND TPHCM tiếp tục xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình Chính phủ trước ngày 10/8. Quy trình này nhằm bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo và nội dung đề xuất.

Trước ngày 25/9, các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo giải trình ý kiến thẩm tra sau khi Chính phủ cho ý kiến và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thực hiện thẩm tra. Nội dung giải trình là cơ sở để hoàn thiện dự án luật trình cấp có thẩm quyền xem xét.