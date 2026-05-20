Hà Nội cải tạo chung cư cũ, người dân được bồi thường, tái định cư thế nào?

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố.

Dự thảo nghị quyết dành một chương quy định về chính sách hỗ trợ đặc thù khi thực hiện cải tạo, xây lại nhà chung cư.

Về chính sách tái định cư, Hà Nội dự kiến quy định chủ sở hữu căn hộ được lựa chọn một trong 4 hình thức gồm tái định cư tại chỗ, nhận nhà ở tái định cư tại địa điểm khác, nhận tiền bồi thường hoặc kết hợp nhận nhà và tiền.

Hà Nội cho biết căn hộ tái định cư được bố trí có diện tích, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương căn hộ cũ.

Trường hợp diện tích tái định cư lớn hơn diện tích được bồi thường thì phần chênh lệch được người tái định cư thanh toán cho chủ đầu tư theo giá kinh doanh căn hộ tại dự án, trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác với người được tái định cư.

Thành phố ưu tiên bố trí quỹ nhà tái định cư tại chỗ đối với người có công; người khuyết tật hoặc thân nhân sống cùng người khuyết tật; hộ nghèo, cận nghèo; hộ gia đình chính sách; hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống và có diện tích bình quân đầu người thấp hơn so với quy định của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Một chung cư cũ xuống cấp ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Về chính sách tạm cư, trong thời gian thực hiện dự án, chủ sở hữu nhà chung cư, người sử dụng đất được chủ đầu tư bố trí nhà tạm cư hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà. Theo đó, thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian thực hiện dự án theo quyết định chủ trương đầu tư nhưng không quá 3 năm.

Trường hợp quá thời hạn quy định thì chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí thuê nhà phát sinh. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán chi phí quản lý vận hành đối với quỹ nhà tạm cư, tái định cư trong thời gian người dân sử dụng.

Về hỗ trợ di dời, ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh, theo dự thảo, chủ sở hữu nhà, người sử dụng diện tích kinh doanh hợp pháp được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh. Người lao động bị ảnh hưởng được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và giới thiệu việc làm.

Bên cạnh đó, hộ gia đình, cá nhân được vay vốn ưu đãi để ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất kinh doanh. Các mức hỗ trợ cụ thể do UBND thành phố quy định.

Theo dự thảo, thành phố được xem xét tăng tầng cao công trình; điều chỉnh hệ số sử dụng đất; điều chỉnh chức năng sử dụng đất phù hợp quy hoạch; bổ sung diện tích thương mại, dịch vụ, văn phòng.

Thành phố quy định đối với khu vực nội đô lịch sử, nội đô hạn chế phát triển phải bảo đảm phù hợp yêu cầu quản lý dân số, bảo tồn cảnh quan và định hướng quy hoạch.

Dự kiến chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất trong phạm vi dự án, được khai thác phần diện tích thương mại, dịch vụ, nhà ở tăng thêm theo quy hoạch được duyệt sau khi thực hiện đầy đủ chính sách tái định cư tại dự án để hoàn vốn dự án.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ xem xét hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án.