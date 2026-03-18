Chủ tịch TPHCM kiểm tra dự án cầu đường Nguyễn Khoái

Chiều 18/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn lãnh đạo thành phố đi khảo sát, kiểm tra tiến độ dự án cầu đường Nguyễn Khoái và một số công trình cải tạo kênh rạch trên địa bàn.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo thành phố đánh giá dự án cầu đường Nguyễn Khoái còn một số tồn tại từ giai đoạn trước, gồm vấn đề chia nhỏ gói thầu và kiểm soát năng lực nhà thầu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo tại công trường dự án cầu đường Nguyễn Khoái (Ảnh: N.Q.).

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tồn tại nêu trên. Đồng thời, các địa phương phải đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 6 để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Trước đó, tháng 12/2025, Ban Giao thông TPHCM đã khởi công gói thầu xây lắp 2 (cầu dẫn phía quận 7). Đến nay, nhà thầu đã triển khai thi công, đạt khoảng 50% khối lượng. Với hạng mục mở rộng đường Nguyễn Khoái, chủ đầu tư đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào tháng 3 nếu khó khăn về mặt bằng được tháo gỡ.

Theo chủ đầu tư, dự án cầu đường Nguyễn Khoái sẽ hoàn thành vào quý II/2028 với điều kiện được bàn giao toàn bộ mặt bằng đường Nguyễn Khoái trong quý II và mặt bằng đường Tôn Thất Thuyết trong quý IV.

Cũng trong chiều 18/3, Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra công trường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và bờ Bắc kênh Đôi. Tại các dự án này, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.