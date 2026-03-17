Chủ tịch TPHCM chỉ đạo ứng tiền, gấp rút hoàn thành nút giao An Phú

Chiều 17/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác thị sát dự án nút giao An Phú. Nội dung trao đổi tại công trường xoay quanh việc giải phóng mặt bằng (GPMB) 2,2ha đất dọc đường Lương Định Của để mở rộng lộ giới và thi công nút giao.

Người đứng đầu UBND thành phố đã nghe báo cáo về hướng xử lý phần đất 2,2ha của nhà đầu tư dự án Khu đô thị Phát triển - bên chịu trách nhiệm GPMB phần đất này, nhưng đến nay chưa thực hiện.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo tại công trường nút giao An Phú (Ảnh: Ngọc Tân).

"Không chờ nhà đầu tư nữa, nếu làm được họ đã làm từ lâu. Trong thời gian qua thành phố cũng chờ rồi", ông Nguyễn Văn Được trao đổi với cán bộ tại công trường. Theo lãnh đạo thành phố, nút giao An Phú hiện rất kẹt xe, người dân bức xúc. Nút giao này rất bức bách về thời gian hoàn thành.

Vừa qua, TPHCM đã xin ý kiến lãnh đạo Chính phủ và được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phản hồi, kết luận việc điều chỉnh ranh GPMB đối với 2,2ha nói trên thuộc thẩm quyền của thành phố.

"Vì nhu cầu phát triển và áp lực hoàn thành nút giao An Phú, UBND TPHCM quyết định điều chỉnh ranh GPMB để sớm triển khai dự án", ông Nguyễn Văn Được kết luận.

TPHCM sẽ điều chỉnh ranh dự án, ứng kinh phí GPMB để mở rộng lộ giới đường Lương Định Của và thi công cầu vượt N1.2 của nút giao An Phú (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo phương án điều chỉnh, thành phố sẽ bổ sung phần diện tích 2,2ha này vào ranh của dự án mở rộng đường Lương Định Của để thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Về nghĩa vụ tài chính (kinh phí GPMB), Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố sẽ tạm ứng, nhưng nhà đầu tư dự án khu đô thị phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản kinh phí này.

Theo báo cáo của UBND phường Bình Trưng, khu đất 2,2ha hiện có khoảng 64 hộ dân và tổ chức; kinh phí GPMB ước tính 1.800 tỷ đồng.

Nếu được thành phố ứng tiền, khâu đền bù, giải tỏa có thể hoàn thành giữa năm nay. Sau đó, nhà thầu sẽ thi công hạng mục còn lại (nhánh cầu vượt N.12) và đưa nút giao An Phú về đích trong năm 2026.

Dải đất 2,2ha nằm ở bên phải đường Lương Định Của (hướng từ nút giao An Phú đến đường Nguyễn Hoàng) (Ảnh: Đồ họa: Ngọc Tân).

Về nguyên nhân dẫn đến vướng mắc tại khu đất 2,2ha dọc đường Lương Định Của, UBND TPHCM cho biết, ngày 5/7/2001, Thủ tướng ban hành quyết định giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Phát triển tại phường An Phú, quận 2.

Quyết định nêu rõ việc thu hồi 873.408m2 đất tại phường An Phú và giao cho Công ty Dịch vụ phát triển đô thị sử dụng 851.396 m2 để xây dựng hạ tầng kỹ thuật. UBND TPHCM quản lý 22.012m2 (2,2ha) đất còn lại để mở rộng lộ giới đường theo quy hoạch.

Theo UBND TPHCM, Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm (trước đây là Công ty Dịch vụ phát triển đô thị) có trách nhiệm bồi thường, GPMB diện tích đất 2,2ha và bàn giao cho thành phố để mở rộng lộ giới đường Lương Định Của. Tuy nhiên, đến nay, Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm vẫn chưa hoàn tất phần việc trên.