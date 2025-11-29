Đau đầu tìm cách ngăn ô tô né trạm thu phí, "làm loạn" khu dân cư

Chiều 28/11, các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng đã có buổi làm việc liên quan đến tình trạng xe né trạm thu phí BOT trên quốc lộ 1, gây bức xúc và nguy hiểm cho người dân khu dân cư Thanh Quýt 3.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Khu Quản lý Đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông, UBND phường An Thắng (Đà Nẵng) và Công ty TNHH MTV CECO 545-BOT (chủ đầu tư trạm BOT).

Ông Đặng Công Nhiên, Chủ tịch UBND phường An Thắng, cho biết tình trạng ô tô con, xe tải các loại né trạm thu phí bằng cách đi vòng qua điểm mở dải phân cách giữa tại Km944+250 vào khu dân cư Thanh Quýt 3 đang diễn ra phổ biến. Điều này không chỉ gây hư hỏng mặt đường, mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Xe tải, xe khách né trạm thu phí chạy trong khu dân cư (Ảnh: Công Bính).

Đặc biệt, khu dân cư này có nhiều trường học khiến tình hình càng trở nên nguy hiểm vào giờ tan trường. Ông Nhiên đau lòng kể lại vụ việc một học sinh tiểu học đã tử vong tại chỗ do giật mình ngã vào bánh xe tải khi phương tiện này bấm còi inh ỏi.

Chủ tịch UBND phường An Thắng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp di dời trạm BOT, hoặc ít nhất là tìm phương án giải quyết khẩn cấp để đảm bảo an toàn giao thông và cuộc sống bình yên cho người dân.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thừa nhận đã nhiều lần kiến nghị lắp đặt biển báo cấm xe tải dưới 6 tấn và xe khách dưới 16 chỗ. Tuy nhiên, hiện tại các biển báo chỉ được cắm ở vị trí đầu đường, thiếu biển nhắc lại ở các đường ngang. Hơn nữa, vị trí cắm và phản quang của biển báo chưa đúng quy định, gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm.

Mặc dù có barie chắn lại để sửa đường nhưng xe tải vẫn cố lách qua (Ảnh: Công Bính).

Về phía chủ đầu tư trạm BOT, đại diện Công ty TNHH MTV CECO 545-BOT cho biết trạm được xây dựng năm 2014 và bắt đầu thu phí năm 2016. Tuy nhiên, tình trạng xe né trạm đã gây thiệt hại lớn cho công ty.

Chủ đầu tư cũng giải thích rằng việc di dời trạm thu phí vào xã Quế Sơn là không khả thi do khoảng cách đến trạm thu phí Tam Kỳ chỉ hơn 30km, không đảm bảo quy định. Do nguồn thu hạn chế, công ty buộc phải kéo dài thời gian thu phí, gây ảnh hưởng đến tất cả người dân.

Để giải quyết tình hình, chủ đầu tư kiến nghị ngành chức năng mua lại trạm hoặc hỗ trợ một phần để rút ngắn thời gian thu phí, sau đó tháo dỡ trạm. Đồng thời chủ đầu tư đề xuất đóng dải phân làn đường trên quốc lộ 1, chỉ chừa lại khoảng 4m để hạn chế ô tô vào khu dân cư; đề nghị UBND phường An Thắng sớm lấy ý kiến người dân về phương án này.

Ngày 28/11, người dân dựng các chướng ngại vật ngăn cản ô tô lưu thông vào trong khu dân cư (Ảnh: Công Bính).

Trước đó ngày 27/11, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND thành phố, giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu, xem xét xử lý kiến nghị về việc đóng điểm mở dải phân cách nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị UBND thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ III xem xét xử lý sớm kiến nghị của chủ đầu tư dự án liên quan đến đề nghị mua lại dự án hoặc có phương án di dời đến vị trí phù hợp.